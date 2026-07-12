Meta✴ напугала инвесторов избытком ИИ-мощностей, но в отрасли заявили об обратном

После появления в начале июля сообщений о планах Meta✴ предлагать другим компаниям избыточные вычислительные мощности для ИИ-нагрузок в аренду её акции подскочили на 10 %, вызвав вместе с тем опасения у инвесторов по поводу перенасыщения рынка ИИ ЦОД. Однако участники рынка утверждают обратное — по их словам, спрос на ИИ-мощности практически неограничен, пишет CNBC.

Об этом заявил ресурсу CNBC Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger), бывший генеральный директор Intel, добавив, что единственным реальным ограничителем является доступность энергии. «Спрос намного превышает наши возможности, и это наблюдается уже некоторое время», — сообщил, в свою очередь, Марк Бородицкий (Marc Boroditsky), директор по доходам неооблака Nebius.

По словам Эндрю Фельдмана (Andrew Feldman), генерального директора Cerebras Systems, пример Meta✴ и xAI, продающих доступ к своим избыточным вычислительным мощностям, является «уникальным» случаем. Он отметил, что в целом по отрасли спрос на вычислительные ресурсы значительно превышает предложение — дата-центров, на самом деле, не хватает для его удовлетворения. «Импульс развития инфраструктуры ИИ по-прежнему огромен», — заявил С

Компания Lumentum, поставщик оптического сетевого оборудования для ЦОД, чьи акции выросли за последние 12 месяцев на 600 %, заявила, что её продукция распродана на ближайшие пять лет.

Вместе с тем акции компаний, занимающихся разработкой ИИ-чипов, ранее демонстрировавшие неуклонный рост, теперь столкнулись с волатильностью на фоне споров о спросе на ИИ и о том, сколько предприятия готовы платить за эту технологию.

Ранее в компаниях приветствовали так называемый «токенмаксинг», когда сотрудников поощряли использовать как можно больше ИИ независимо от результата. Но теперь больше внимания уделяется окупаемости инвестиций в ИИ, особенно учитывая, что передовые модели таких компаний, как OpenAI и Anthropic, значительно дороже по сравнению с моделями с открытым исходным кодом от DeepSeek и Alibaba.

Бородицкий из Nebius отметил, что «токенмаксинг» оправдан только в том случае, если организация видит в результате возврат инвестиций, добавив, что ИИ следует применять для создания ценности, которая оправдывает затраты. «Сейчас мы наблюдаем сдвиг в сторону большей рационализации. Мы видели это в каждом технологическом цикле, и эта рационализация, безусловно, будет поддерживать спрос», — сообщил он.

Фельдман из Cerebras считает, что в будущем для разных задач будут использоваться наиболее подходящие модели. Например, передовые модели можно будет применять для более сложных задач, в то время как некоторые рабочие нагрузки перейдут к другим, менее мощным моделям. «Я думаю, что, вероятно, вам не понадобится огромный автобус, чтобы доехать до продуктового магазина», — говорит эксперт.