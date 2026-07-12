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Meta✴ напугала инвесторов избытком ИИ-мощностей, но в отрасли заявили об обратном

После появления в начале июля сообщений о планах Meta предлагать другим компаниям избыточные вычислительные мощности для ИИ-нагрузок в аренду её акции подскочили на 10 %, вызвав вместе с тем опасения у инвесторов по поводу перенасыщения рынка ИИ ЦОД. Однако участники рынка утверждают обратное — по их словам, спрос на ИИ-мощности практически неограничен, пишет CNBC.

Источник изображения: Igor Omilaev/unsplash.com

Источник изображения: Igor Omilaev/unsplash.com

Об этом заявил ресурсу CNBC Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger), бывший генеральный директор Intel, добавив, что единственным реальным ограничителем является доступность энергии. «Спрос намного превышает наши возможности, и это наблюдается уже некоторое время», — сообщил, в свою очередь, Марк Бородицкий (Marc Boroditsky), директор по доходам неооблака Nebius.

По словам Эндрю Фельдмана (Andrew Feldman), генерального директора Cerebras Systems, пример Meta и xAI, продающих доступ к своим избыточным вычислительным мощностям, является «уникальным» случаем. Он отметил, что в целом по отрасли спрос на вычислительные ресурсы значительно превышает предложение — дата-центров, на самом деле, не хватает для его удовлетворения. «Импульс развития инфраструктуры ИИ по-прежнему огромен», — заявил С

Компания Lumentum, поставщик оптического сетевого оборудования для ЦОД, чьи акции выросли за последние 12 месяцев на 600 %, заявила, что её продукция распродана на ближайшие пять лет.

Вместе с тем акции компаний, занимающихся разработкой ИИ-чипов, ранее демонстрировавшие неуклонный рост, теперь столкнулись с волатильностью на фоне споров о спросе на ИИ и о том, сколько предприятия готовы платить за эту технологию.

Ранее в компаниях приветствовали так называемый «токенмаксинг», когда сотрудников поощряли использовать как можно больше ИИ независимо от результата. Но теперь больше внимания уделяется окупаемости инвестиций в ИИ, особенно учитывая, что передовые модели таких компаний, как OpenAI и Anthropic, значительно дороже по сравнению с моделями с открытым исходным кодом от DeepSeek и Alibaba.

Бородицкий из Nebius отметил, что «токенмаксинг» оправдан только в том случае, если организация видит в результате возврат инвестиций, добавив, что ИИ следует применять для создания ценности, которая оправдывает затраты. «Сейчас мы наблюдаем сдвиг в сторону большей рационализации. Мы видели это в каждом технологическом цикле, и эта рационализация, безусловно, будет поддерживать спрос», — сообщил он.

Фельдман из Cerebras считает, что в будущем для разных задач будут использоваться наиболее подходящие модели. Например, передовые модели можно будет применять для более сложных задач, в то время как некоторые рабочие нагрузки перейдут к другим, менее мощным моделям. «Я думаю, что, вероятно, вам не понадобится огромный автобус, чтобы доехать до продуктового магазина», — говорит эксперт.

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Теги: ии, спрос, цод
ии, спрос, цод
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