Еврокомиссия получит больше возможностей наказывать бигтехов за манипулирование пользователями

В ЕС планируют наделить Еврокомиссию новыми полномочиями по наложению штрафов на крупные технологические компании за неспособность обеспечить защиту потребителей, особенно детей, от различных злоупотреблений в интернете, заявил комиссар ЕС по вопросам юстиции Майкл Макграт (Michael McGrath). Ожидается, что об этом будет объявлено к концу года.

На этой неделе Еврокомиссия сообщила о предварительных выводах экспертной группы, признавшей компанию Meta✴ виновной в нарушении «Закона о цифровых сервисах» (Digital Services Act, DSA) из-за «вызывающих привыкание» элементов дизайна в Instagram✴ и Facebook✴.

В этом месяце Великобритания заявила о планируемом в 2027 году запрете доступа к таким платформам, как TikTok, Instagram✴ и Snapchat, для детей в возрасте младше 16 лет, в то время как некоторые страны-члены ЕС, такие, как Франция, Испания, Германия, Дания и Греция приняли национальные меры по этому поводу. Ожидается, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) объявит о запрете доступа к социальным сетям для детей в сентябре.

В дополнение к мерам по защите детей Брюссель планирует предложить новые правила цифровой справедливости, которые будут направлены на решение таких проблем, как вызывающий привыкание дизайн веб-сайтов и приложений, ловушки с подписками и другие «теневые схемы», используемые для того, чтобы побуждать пользователей тратить деньги.

Макграт отметил, что «нет единого универсального решения, которое устранит все проблемы», поэтому потребуется комплекс мер, работающих совместно. Законодательство о цифровой справедливости направлено на «устранение любых оставшихся пробелов в области защиты прав потребителей в интернете», уделяя особое внимание молодёжи, добавил он.

Также предполагается, что Еврокомиссия получит в рамках отдельного готовящегося предложения право штрафовать платформы, нарушающие законодательство о защите прав потребителей, включая не только крупные технологические компании, уже подпадающие под действие цифрового законодательства ЕС, но и более мелких онлайн-продавцов и производителей видеоигр. До настоящего момента ответственность за соблюдение законодательства о защите прав потребителей несли государства — члены ЕС, а на Еврокомиссию была возложена координация этих усилий. По словам Макграта, «эта координация никогда не приводила к наложению штрафов или санкций, и она просто не является достаточным сдерживающим фактором для компаний, которые хотят нарушать наши законы».