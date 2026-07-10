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Европа обязала Meta✴ поменять вызывающий зависимость дизайн Facebook✴ и Instagram✴ — иначе будет штраф

Европейская комиссия сообщила, что предварительно признала компанию Meta виновной в нарушении «Закона о цифровых сервисах» (Digital Services Act, DSA) из-за «вызывающих привыкание» элементов дизайна в Instagram и Facebook.

Источник изображения: Christian Lue/unsplash.com

Источник изображения: Christian Lue/unsplash.com

Регулятор считает, что компания не учла должным образом риски, связанные с вызывающим привыкание дизайном, для физического и психического здоровья пользователей, включая несовершеннолетних и уязвимых взрослых. Эти функции, включая бесконечную прокрутку, которая постоянно показывает новый контент, автовоспроизведение, push-уведомления и высоко персонализированные системы рекомендаций, подпитывают непреодолимое желание пользователей продолжать использовать платформы и переводить их в «режим автопилота».

Еврокомиссия отметила, что Meta проигнорировала информацию о времени, которое несовершеннолетние проводят в Instagram или Facebook ночью, и о том, как оптимизация различных форматов контента — таких как рилсы и истории — может повлечь за собой чрезмерное или компульсивное использование сервисов.

По мнению регулятора, Meta не предприняла достаточных мер для снижения этих рисков и поэтому ей необходимо внести изменения в дизайн своих функций, вызывающих привыкание, вплоть до отключения «автовоспроизведения» и «бесконечной прокрутки» по умолчанию, введения эффективных «перерывов на экранное время» и адаптации системы рекомендаций, чтобы сделать её менее ориентированной на взаимодействие с пользователем.

В случае подтверждения выводов Еврокомиссии Meta грозит штраф в размере до 6 % от её общего годового оборота.

«Мы не согласны с этими предварительными выводами, которые неточно учитывают значительные шаги, предпринятые нами для защиты подростков», — заявил представитель Meta в интервью CNBC. «Мы разделяем приверженность Европейской комиссии обеспечению подросткам безопасного и позитивного опыта в интернете и будем продолжать конструктивно взаимодействовать с ней», — добавил он.

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Теги: me, ff, ii, ес, еврокомиссия, законодательство
me, ff, ii, ес, еврокомиссия, законодательство
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