Европейская комиссия сообщила, что предварительно признала компанию Meta✴ виновной в нарушении «Закона о цифровых сервисах» (Digital Services Act, DSA) из-за «вызывающих привыкание» элементов дизайна в Instagram✴ и Facebook✴.

Регулятор считает, что компания не учла должным образом риски, связанные с вызывающим привыкание дизайном, для физического и психического здоровья пользователей, включая несовершеннолетних и уязвимых взрослых. Эти функции, включая бесконечную прокрутку, которая постоянно показывает новый контент, автовоспроизведение, push-уведомления и высоко персонализированные системы рекомендаций, подпитывают непреодолимое желание пользователей продолжать использовать платформы и переводить их в «режим автопилота».

Еврокомиссия отметила, что Meta✴ проигнорировала информацию о времени, которое несовершеннолетние проводят в Instagram✴ или Facebook✴ ночью, и о том, как оптимизация различных форматов контента — таких как рилсы и истории — может повлечь за собой чрезмерное или компульсивное использование сервисов.

По мнению регулятора, Meta✴ не предприняла достаточных мер для снижения этих рисков и поэтому ей необходимо внести изменения в дизайн своих функций, вызывающих привыкание, вплоть до отключения «автовоспроизведения» и «бесконечной прокрутки» по умолчанию, введения эффективных «перерывов на экранное время» и адаптации системы рекомендаций, чтобы сделать её менее ориентированной на взаимодействие с пользователем.

В случае подтверждения выводов Еврокомиссии Meta✴ грозит штраф в размере до 6 % от её общего годового оборота.

«Мы не согласны с этими предварительными выводами, которые неточно учитывают значительные шаги, предпринятые нами для защиты подростков», — заявил представитель Meta✴ в интервью CNBC. «Мы разделяем приверженность Европейской комиссии обеспечению подросткам безопасного и позитивного опыта в интернете и будем продолжать конструктивно взаимодействовать с ней», — добавил он.