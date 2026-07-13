Sony грозит антимонопольное расследование из-за отказа от игр на дисках

Принятое недавно компанией Sony решение отказаться от выпуска игр на оптических дисках с января 2028 года вызвало не самый однозначный отклик во многих уголках мира, Мексика не стала исключением. Местные парламентарии готовятся подать жалобу на Sony антимонопольным регуляторам, считая, что прекращение поставок игр на дисках вызовет неприятные последствия не только для пользователей, но и для разработчиков.

Как отмечает LevelUp, с инициативой выступают депутат Ираис Рейес (Irais Reyes) и сенатор Луис Дональдо Колосио (Luis Donaldo Colosio), которые хотят направить в Национальную антимонопольную комиссию Мексики жалобу на действия Sony Interactive Entertainment, которая намеревается с января 2028 года прекратить распространение игр для консолей PlayStation 5 на оптических дисках. В этих действиях Sony мексиканские парламентарии видят признаки неконкурентного поведения, поскольку тем самым компания прикроет один из каналов реализации игр, и заодно сосредоточит всё влияние на рынок игр для своих консолей в собственных руках.

Попутно у жителей регионов с недостаточно быстрым интернетом возникнут проблемы со скачиванием игр по сети, а ещё прекращение поставок оптических дисков ударит по компаниям, которые вовлечены в их реализацию. Наконец, для разработчиков игр это будет означать усиление зависимости от Sony и её условий дистрибуции, а также снижение нормы прибыли. По мнению мексиканских законодателей, без наличия физических копий пользователи фактически утратят право собственности на игры, поскольку их им будет по лицензии предоставлять сама Sony, при желании меняя правила и диктуя невыгодные условия. Услуги по прокату видеоигр и вторичный рынок тоже попадут под удар, а пользователи будут вынуждены соглашаться на те условия, на которых сама Sony распространяет игры через свою интернет-платформу. В руках компании сосредоточатся все компоненты игровой инфраструктуры, и при такой монополии сложно ожидать хороших последствий для потребителей.