Число утечек данных в России упало в четыре раза, но торговля базами выросла почти на 60 %

По данным специалистов Smart Business Alert (SBA) компании «ЕСА ПРО» (входит в состав ГК «Кросс Технолоджис»), за первые шесть месяцев текущего года в открытом доступе были обнаружены 54 базы данных с актуальностью 2026 года, содержащие суммарно 24,3 млн строк. За аналогичный период прошлого года было обнаружено в четыре раза больше баз данных, а их объём был больше в 22 раза.

Чаще всего злоумышленники похищали данные ретейлеров, представителей сегмента образования и госсектора, а стоимость такой базы на чёрном рынке варьируется от $50 до $20 тыс.

Несмотря на сокращения числа и объёма утечек, аналитики отмечают рост активности на теневых ресурсах, связанных с утечками данных. В период с января по июнь нынешнего года количество сообщений о распространении баз данных на специализированных форумах и теневых каналах в Telegram выросло с 23,8 тыс. до 38,1 тыс. (почти на 60 %).

Аналитики SBA выделили три основных типа утечек: массовые клиентские базы (ретейл, электронная коммерция, образование, программы лояльности), позволяющие быстро подбирать сценарии обмана под конкретный контекст; корпоративные выгрузки с внутренними документами, переписками, бухгалтерией и учётными данными, пригодные для проведения атак на подрядчиков и сотрудников; компрометация IT-инфраструктуры и уничтожение резервных копий, позволяющие не только украсть информацию, но и остановить бизнес-процессы и угрожать публикацией данных.

Эксперты из F6 в первом полугодии обнаружили 88 новых случаев публикации утечек баз данных российских компаний и организаций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда были выявлены 162 новые публикации, количество впервые опубликованных баз данных сократилось на 46 %. В сообщении сказано, что в основном в публичном доступе оказались ФИО граждан, адреса проживания, пароли, даты рождения, паспортные данные, номера телефонов и адреса электронной почты. По подсчётам F6, общий объём опубликованных баз составил 114 млн строк, что на 42 % меньше по сравнению с аналогичным показателем за первое полугодие 2025 года.