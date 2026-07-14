Epic Games выступила против попытки Apple затянуть судебный процесс по App Store

Epic Games направила в суд возражения против ходатайства Apple о приостановке разбирательства, касающегося комиссии за покупки, совершаемые вне App Store. По мнению создателей Fortnite, рассмотрение вопроса не зависит от итогового решения Верховного суда США по связанному делу о неуважении к суду.

Ранее судья Ивонн Гонсалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) согласилась рассмотреть просьбу Apple о временной приостановке процесса. Компания утверждает, что дальнейшее рассмотрение вопроса о размере комиссии следует отложить до вынесения Верховным судом решения по жалобе, оспаривающей вывод о нарушении судебного запрета, вынесенного в 2021 году. Как напоминает 9to5Mac, тогда Apple обязали разрешить разработчикам направлять пользователей к альтернативным способам оплаты за пределами App Store.

Однако в апреле 2025 года суд признал Apple виновной в неуважении к суду из-за умышленного нарушения этого запрета. Корпорация попыталась обойти предписание, установив комиссию в размере 27 % на покупки через внешние ссылки, что суд счёл злонамеренным исполнением решения.

В своём обращении Epic заявила, что это уже третья попытка Apple затянуть процесс и сослалась на позицию Апелляционного суда США, согласно которой вопрос о размере комиссии всё равно должен быть рассмотрен независимо от того, каким окажется решение Верховного суда по делу о привлечении к гражданской ответственности Apple за неуважение к суду. По мнению Epic Games, рассмотрение этого вопроса следует начать уже сейчас, не дожидаясь окончания апелляционного процесса, который может завершиться лишь к июню 2027 года.

Согласно утверждённому графику, после подачи возражений со стороны Epic, Apple должна представить свой ответ в поддержку ходатайства 13 июля. Если суд отклонит просьбу компании, ей предстоит в течение 24 часов представить предложение о размере комиссии за покупки, совершаемые через внешние ссылки. В случае удовлетворения ходатайства дальнейшее разбирательство останется приостановленным до завершения рассмотрения дела Верховным судом США.