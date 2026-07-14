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Ubisoft на фоне критики DLC для Assassin’s Creed Black Flag Resynced отказалась от идеи, что микротранзакции делают игры веселее

Год назад французский издатель и разработчик Ubisoft насмешил (и разозлил) геймеров заявлением, что микротранзакции делают игры веселее, однако с тех пор, похоже, отказался от убеждения.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Как подметил журналист Game File Стивен Тотило (Stephen Totilo), из недавнего ежегодного отчёта Ubisoft по сравнению с прошлой редакцией пропала формулировка насчёт светлой стороны монетизации.

«Наша монетизация в премиальных играх делает игровой опыт веселее, позволяя [пользователям] настраивать свой аватар или быстрее прогрессировать», — гласил прошлогодний отчёт Ubisoft.

Изменение произошло на фоне критики DLC для пиратского боевика с открытым миром Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Многим не понравилось, что на релизе игры за $60 доступны для покупки платные дополнения на сумму $85.

Ubisoft напомнила, что такие DLC не являются жизненно необходимыми для полноты игрового опыта: «Дополнительные наборы — целиком опциональные бонусы для заинтересованных игроков, а не обязательное условие для [прохождения]».

В новом ежегодном отчёте сохранилось упоминание «золотого правила» Ubisoft при разработке премиальных релизов — давать пользователям в полной мере насладиться игрой без дополнительных денежных вложений.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced вышла 9 июля на PC (Steam, EGS, Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X и S. Ремейк был тепло принят критиками и продался в количестве 2 млн копий на следующий день после премьеры.

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