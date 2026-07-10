Assassin’s Creed Black Flag Resynced не разочаровала Ubisoft продажами — два миллиона копий на следующий день после релиза

Пиратский боевик с открытым миром Assassin’s Creed Black Flag Resynced от Ubisoft Quebec порадовал руководство Ubisoft уже на этапе предзаказов, но и не разочаровал французского издателя стартовыми продажами.

Как стало известно, на следующий день после релиза суммарные продажи Assassin’s Creed Black Flag Resynced на всех целевых платформах превысили 2 млн копий. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией и обращением разработчиков.

«Assassin's Creed Black Flag Resynced уже достигла 2 миллионов проданных копий! Рассекаете ли вы с нами по морям снова или впервые ступаете на борт "Галки", спасибо вам от всего сеАРРдца», — поделилась Ubisoft.

Для сравнения, аудитория прошлогодней Assassin’s Creed Shadows достигла 2 млн человек за два дня после выхода, но тогда речь шла об игроках, а не продажах. Старт «Теней» стал вторым по успешности для франшизы.

Напомним, Assassin’s Creed Black Flag Resynced представляет собой полноценный ремейк вышедшей в 2013 году Assassin’s Creed IV: Black Flag. Продажи оригинальной игры к 2025-му превысили 15 млн копий.

Ремейк создавался с нуля на новейшей версии движка Anvil и включает рейтрейсинг, обновлённую симуляцию воды, динамичные бои, кровь, улучшенный стелс и паркур, новые сюжетные сцены и текстовый перевод на русский.

Релиз Assassin’s Creed Black Flag Resynced состоялся 9 июля на PC (Steam, EGS, Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X и S. Выход сопровождался выпуском DLC на сумму выше самой игры, и многим это не понравилось. Ubisoft пришлось объясняться.