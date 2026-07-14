Средняя стоимость смартфона в этом году вырастет на $94 до $550 из-за дефицита памяти

Подводя итоги второго квартала, аналитики уже строят прогнозы и на весь 2026 год, считая его одним из сложнейших для рынка смартфонов в новейшей истории. Дефицит памяти и рост цен серьёзным образом изменят расстановку сил в этом сегменте. Как считают аналитики IDC, в этом году объёмы продаж смартфонов и ПК в совокупности просядут на 200 млн штук, а средняя цена реализации смартфона увеличится на $94 до $550.

Ресурс Nikkei Asian Review отмечает, что в первом полугодии на японском рынке средняя цена реализации смартфона через онлайн-каналы уже выросла на 25 % относительно 2024 года. Стоимость ноутбуков официально повышает не только Apple, ибо унаследовавшая профильный бизнес Sony марка Vaio ещё в апреле подняла цены на свои модели для корпоративного и розничного рынка. Производители смартфонов отмечают, что даже самая скромная конфигурация по объёму памяти в этом году подорожала на $100. За прошлый год, по данным Morgan Stanley, стоимость DRAM выросла более чем в шесть раз. Цены с неприятной для потребителей регулярностью поднимают и производители игровых консолей.

Как считают аналитики IDC, в этом году объёмы продаж смартфонов и ПК сообща сократятся на 200 млн до 1,34 млрд изделий. Смартфоны в продажах просядут сильнее всего, на 14 %, причём наиболее яркое выраженное влияние кризиса на рынке памяти будет наблюдаться в нижнем и среднем ценовом диапазонах. В следующем году средняя стоимость реализации смартфона вырастет ещё на $23, по прогнозам IDC.

Даже поставщики серверного оборудования, которые и оттягивают на себя основные объёмы закупаемой памяти, сталкиваются с перебоями в изготовлении продукции. Японский производитель NEC утверждает, что не может планировать выпуск серверных систем на срок более двух месяцев вперёд. Задержки поставок для некоторых клиентов уже измеряются несколькими месяцами.