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У центра Млечного Пути впервые обнаружили малиновый сахар

В межзвёздном пространстве вблизи центра галактики Млечный путь обнаружена эритрулоза — молекула сахара, содержащая четыре атома углерода. Это первый подтверждённый случай обнаружения моносахарида в межзвёздной среде.

Источник изображения: Viktor Talashuk / unsplash.com

Источник изображения: Viktor Talashuk / unsplash.com

Сахара являются источниками энергии для живых организмов, их структурными элементами и составляющими генетического материала. Ранее учёные уже находили рибозу и глюкозу в образцах метеоритов и астероидов, что указывало на их присутствие в космосе, но обнаружить моносахариды в глубоком межзвёздном пространстве до настоящего момента не удавалось, если не считать гликольальдегид, который часто называется простейшим сахаром или его прекурсором.

Молекулы моносахарида обнаружила астробиолог Изаскун Хименес-Серра (Izaskun Jiménez-Serra) и её коллеги — вещество присутствует в гигантских облаках газа и пыли неподалёку от центра нашей галактики, показали результаты сверхчувствительных спектральных наблюдений, проведённых с помощью 40-метрового радиотелескопа в испанском Эбесе и 30-метрового телескопа IRAM. Исследователи идентифицировали сахаристое соединение, сопоставив 12 групп сигналов, полученных в ходе наблюдений — в лабораторных условиях удалось определить спектральную сигнатуру эритрулозы.

Эритрулоза формируется на частицах межзвёздной пыли из более простых молекул, содержащих два атома углерода, показали квантово-химические и астрохимические модели. «Обнаружение межзвёздной эритрулозы позволяет предположить, что межзвёздная среда может служить источником сахаров — „сырья“ для пребиотического синтеза первых нуклеиновых кислот не только на ранней Земле, но и в других уголках Вселенной», — говорят учёные. А на Земле она встречается, в частности, в малине; её так и называют — малиновым сахаром.

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Теги: космос, сахар, млечный путь
космос, сахар, млечный путь
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