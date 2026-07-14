Сегодня 14 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос В NASA начали собирать лунную ракету для...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В NASA начали собирать лунную ракету для миссии Artemis III — но до Луны она не долетит

В Космическом центре NASA имени Кеннеди началась так называемая вертикальная сборка ракеты SLS для пилотируемой миссии Artemis III. 11 июля специалисты закрепили на мобильной пусковой платформе кормовые секции левого и правого твердотопливных ускорителей. Это первые и самые важные элементы ракеты — на них она, словно на ногах, будет стоять во время запуска, равномерно распределяя свою массу и массу корабля на стартовую площадку.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Каждый ускоритель SLS состоит из пяти топливных сегментов, достигает примерно 54 м в высоту и 3,7 м в диаметре. Заправленная твёрдым топливом сборка весит около 726 т и развивает тягу до 16 МН. Два ускорителя суммарно создают около 32 МН, обеспечивая более 75 % тяги ракеты в первые две минуты полёта. Продолжительность их работы составляет около 126 секунд. Остальные сегменты ускорителей уже прибыли к месту сборки — их доставили по железной дороге. После осмотра и подготовки начнётся сборка ускорителей.

Параллельно ведётся сборка центральной (первой) ступени. Ещё в мае верхнюю часть ступени — баки для жидкого водорода и кислорода, межбаковый отсек и переднюю юбку — соединили с двигательным отсеком. Два из четырёх предназначенных для полёта двигателей RS-25 прибыли к месту сборки ракеты в июне. После доставки и проверки оставшейся пары все четыре двигателя установят на ступень — они образуют нижнюю часть центральной ступени. Двигатели RS-25, оставшиеся от «Шаттлов», работают на жидком водороде и кислороде и вместе развивают около 8,9 МН тяги, продолжая разгон после отделения боковых ускорителей. Одновременно операторы запуска ежемесячно репетируют заправку ракеты и последние десять минут предстартового отсчёта — подготовка к запуску ведётся по всем направлениям.

Также продвигается подготовка корабля Orion к миссии. На его возвращаемый модуль установили теплозащитный экран из 186 индивидуально проверенных блоков абляционного материала Avcoat. Технологию производства блоков изменили, чтобы добиться более однородной структуры и проницаемости после необычного разрушения теплозащиты, обнаруженного во время полёта миссии Artemis I. Европейский служебный модуль уже прошёл акустические испытания, и вскоре его должны соединить с возвращаемой капсулой.

Фактически ракета готовится в той же конфигурации, в которой она уже летала к Луне и успешно вернула домой экипаж миссии Artemis II, что произошло всего три месяца назад. Нюанс заключается в том, что новая ракета не полетит к Луне. Вся её мощь будет задействована только в пределах низкой околоземной орбиты. Это будет чрезвычайно расточительная операция и, возможно, один из самых дорогих запусков с выводом полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Мы наверняка услышим немало язвительных комментариев по этому поводу. С позиции NASA миссия Artemis III необходима для испытаний стыковки пилотируемого корабля Orion с демонстрационными лунными посадочными аппаратами Blue Moon и Starship.

Успех миссии Artemis III в конце 2027 года позволит агентству продолжить демонстрировать продвижение к высадке американцев на Луну без самой высадки. С другой стороны, проверить новые лунные модули посредством стыковки с кораблём в космосе также необходимо и важно для безопасности экипажа: операция будет проходить в относительно контролируемом пространстве, а экипаж всегда можно будет вернуть на Землю, чего в случае миссии у Луны сделать будет практически невозможно. У NASA нет ресурсов для беспилотных полётов, и на испытания имеется только одна попытка. Это делает каждый запуск ракеты SLS чрезвычайно дорогостоящим, однако успех миссии способен полностью оправдать эти сверхрасходы. В конечном итоге это может сделать реальной высадку американцев на Луну в конце 2028 года, как и планирует агентство.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
NASA заказало ещё четыре посадки на Луну — чтобы американская база появилась там раньше китайской
Миллиарды потрачены впустую: NASA похоронило проект окололунной станции Gateway
NASA представило экипаж луной миссии Artemis 3, но до Луны он не доберётся
У центра Млечного Пути впервые обнаружили малиновый сахар
SpaceX объявила дату 13-го испытательного пуска Starship — он впервые полетит с настоящей полезной нагрузкой
Космический мусор добрался до геосинхронной орбиты — и угрожает дорогущим спутникам
Теги: sls, ракета-носитель, nasa, сборка
sls, ракета-носитель, nasa, сборка
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
По Android-смартфонам начал распространяться троян RedHook, опустошающий банковские счета жертвы
«Пока я смотрел это, моя видеокарта начала рыдать»: первый геймплей Total War: Warhammer 40,000 заставил игроков усомниться в своих ПК
Геймер отсудил у Microsoft свой аккаунт Xbox с библиотекой игр, который заблокировали после взлома
Максимум два часа в день: Минпросвещения РФ назвало, сколько времени детям можно пользоваться гаджетами
Китай выбрал другой путь, чем Neuralink: интерфейсы «мозг — компьютер» без сверления черепа
Фронтмен My Chemical Romance оказался фанатом Baldur’s Gate, который не играл в Baldur’s Gate 3 — Larian спешит на помощь 25 мин.
Россияне массово жалуются на проблемы с доступом к Google, GitHub и сайту Apple 59 мин.
Ubisoft на фоне критики DLC для Assassin’s Creed Black Flag Resynced отказалась от идеи, что микротранзакции делают игры веселее 2 ч.
Apple научила iOS 26.6 предупреждать об опасных сообщениях в iMessage 2 ч.
«Вы платите за ИИ дважды»: глава Microsoft предупредил бизнес о скрытой цене ИИ 3 ч.
По всему миру перестал работать принадлежащий Telegram домен t.me 4 ч.
Продажи джазового ретрошутера Mouse: P.I. For Hire превзошли даже самые смелые ожидания разработчиков 5 ч.
Microsoft начала тесты «очищенного» поиска в Windows 11, результаты которого не должны раздражать 8 ч.
Эмуляторы PS5 вышли на новый уровень: KytyPS5 научился запускать 3D-игры 8 ч.
Все страны ЕС намерены запретить соцсети для самых маленьких 8 ч.
Tesla подтвердила разработку беспилотного такси для людей на инвалидных колясках 30 мин.
Huawei представила наушники-клипсы FreeClip 2 S Signature Edition 33 мин.
В NASA начали собирать лунную ракету для миссии Artemis III — но до Луны она не долетит 37 мин.
Представлен мощный и функциональный планшет Huawei MatePad Air 2026 на чипе Kirin 54 мин.
Иск Apple может сильно замедлить разработку умных гаджетов OpenAI 57 мин.
ИИ спроектировал устройство для объединения в кластер трёх материнских плат от ноутбуков Framework 2 ч.
Мировой рынок игровых консолей рухнет почти на 20 % — виновата не только дорогая память 2 ч.
Tecno выпустила в России планшет Megapad 2 с большим экраном для учёбы и не только 2 ч.
У центра Млечного Пути впервые обнаружили малиновый сахар 2 ч.
Huawei представила глобальный флагман Pura 90s Pro Max с 200-Мп зум-камерой за €1149 и модель подешевле 3 ч.