В NASA начали собирать лунную ракету для миссии Artemis III — но до Луны она не долетит

В Космическом центре NASA имени Кеннеди началась так называемая вертикальная сборка ракеты SLS для пилотируемой миссии Artemis III. 11 июля специалисты закрепили на мобильной пусковой платформе кормовые секции левого и правого твердотопливных ускорителей. Это первые и самые важные элементы ракеты — на них она, словно на ногах, будет стоять во время запуска, равномерно распределяя свою массу и массу корабля на стартовую площадку.

Каждый ускоритель SLS состоит из пяти топливных сегментов, достигает примерно 54 м в высоту и 3,7 м в диаметре. Заправленная твёрдым топливом сборка весит около 726 т и развивает тягу до 16 МН. Два ускорителя суммарно создают около 32 МН, обеспечивая более 75 % тяги ракеты в первые две минуты полёта. Продолжительность их работы составляет около 126 секунд. Остальные сегменты ускорителей уже прибыли к месту сборки — их доставили по железной дороге. После осмотра и подготовки начнётся сборка ускорителей.

Параллельно ведётся сборка центральной (первой) ступени. Ещё в мае верхнюю часть ступени — баки для жидкого водорода и кислорода, межбаковый отсек и переднюю юбку — соединили с двигательным отсеком. Два из четырёх предназначенных для полёта двигателей RS-25 прибыли к месту сборки ракеты в июне. После доставки и проверки оставшейся пары все четыре двигателя установят на ступень — они образуют нижнюю часть центральной ступени. Двигатели RS-25, оставшиеся от «Шаттлов», работают на жидком водороде и кислороде и вместе развивают около 8,9 МН тяги, продолжая разгон после отделения боковых ускорителей. Одновременно операторы запуска ежемесячно репетируют заправку ракеты и последние десять минут предстартового отсчёта — подготовка к запуску ведётся по всем направлениям.

Также продвигается подготовка корабля Orion к миссии. На его возвращаемый модуль установили теплозащитный экран из 186 индивидуально проверенных блоков абляционного материала Avcoat. Технологию производства блоков изменили, чтобы добиться более однородной структуры и проницаемости после необычного разрушения теплозащиты, обнаруженного во время полёта миссии Artemis I. Европейский служебный модуль уже прошёл акустические испытания, и вскоре его должны соединить с возвращаемой капсулой.

Фактически ракета готовится в той же конфигурации, в которой она уже летала к Луне и успешно вернула домой экипаж миссии Artemis II, что произошло всего три месяца назад. Нюанс заключается в том, что новая ракета не полетит к Луне. Вся её мощь будет задействована только в пределах низкой околоземной орбиты. Это будет чрезвычайно расточительная операция и, возможно, один из самых дорогих запусков с выводом полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Мы наверняка услышим немало язвительных комментариев по этому поводу. С позиции NASA миссия Artemis III необходима для испытаний стыковки пилотируемого корабля Orion с демонстрационными лунными посадочными аппаратами Blue Moon и Starship.

Успех миссии Artemis III в конце 2027 года позволит агентству продолжить демонстрировать продвижение к высадке американцев на Луну без самой высадки. С другой стороны, проверить новые лунные модули посредством стыковки с кораблём в космосе также необходимо и важно для безопасности экипажа: операция будет проходить в относительно контролируемом пространстве, а экипаж всегда можно будет вернуть на Землю, чего в случае миссии у Луны сделать будет практически невозможно. У NASA нет ресурсов для беспилотных полётов, и на испытания имеется только одна попытка. Это делает каждый запуск ракеты SLS чрезвычайно дорогостоящим, однако успех миссии способен полностью оправдать эти сверхрасходы. В конечном итоге это может сделать реальной высадку американцев на Луну в конце 2028 года, как и планирует агентство.