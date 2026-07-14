Tesla подтвердила разработку беспилотного такси для людей на инвалидных колясках

Идея повышения мобильности при помощи новых технологий должна учитывать интересы и тех граждан, которые по состоянию здоровья не могут перемещаться даже пешком, не говоря уже об управлении автомобилями. Представители Tesla недавно признались, что компания разрабатывает беспилотное такси для тех, кто вынужден передвигаться в инвалидном кресле.

Адаптированные под нужды этой категории пассажиров транспортные средства должны обеспечивать не только удобство посадки и высадки, но и соответствующую компоновку внутреннего пространства. В идеале человек в инвалидном кресле должен попадать в салон машины без посторонней помощи и так же самостоятельно покидать его. Пока трудно сказать, насколько усилия Tesla в этой сфере сосредоточены на обеспечении этих условий, но представители компании не скрывают, что ведут профильные разработки.

По информации Wired, старший советник по политике Tesla Индия Хёрдман (India Herdman) в понедельник, выступая перед городским советом Вашингтона, заявила, что компания занимается разработкой специализированного автономного транспортного средства, которое позволит колясочникам самостоятельно передвигаться. «Мы знаем, что перемещение людей с ограниченными возможностями сильно затруднено, но прикованные к инвалидным креслам люди всё равно имеют право свободно передвигаться, поэтому мы активно занимаемся созданием такого продукта в Техасе», — пояснила представительница компании. В какие сроки появится такое транспортное средство, не уточняется, но Илон Маск (Elon Musk) о необходимости его создания говорил ещё прошлой осенью, а в фирменном приложении для вызова беспилотного такси появилась специальная вкладка, которая пока ведёт к сторонним сервисам для перевозки людей с ограниченными возможностями.

Данная ниша на американском рынке пассажирских перевозок развита недостаточно. Даже лидирующая в сегменте беспилотных такси компания Waymo признаёт, что пока не нашла подходящего транспортного средства для предоставления подобных услуг. Беспилотные такси сама Waymo не разрабатывает, предпочитая оснащать специализированным оборудованием серийные электромобили и минивэны. Совместить удобство использования таких такси людьми в инвалидных креслах с установкой оборудования для автопилота у компании пока не получается, хотя она и не отказывается от идеи создания подходящих беспилотных такси. В США этот вопрос находится на контроле у властей, которые требуют от операторов рынка такси наличия специальных транспортных средств для инвалидов. General Motors силами своего подразделения Cruise Automation в 2023 году разработала прототипы беспилотных шаттлов Origin, которые технически позволяли людям в инвалидных креслах передвигаться в них без посторонней помощи, но через год финансирование всего бизнеса Cruise было прекращено, и соответствующему транспортному средству не суждено было пойти в серию. Получается, что Tesla остаётся одной из немногих компаний, разрабатывающих удобное для людей в инвалидных креслах беспилотное такси.