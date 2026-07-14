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Samsung готова запустить массовое производство чипов Tesla AI5 по 2-нм техпроцессу

Компания Samsung вскоре запустит массовое производство автомобильного чипа Tesla AI5 с использованием фирменного техпроцесса класса 2 нм. Об этом сообщил ведущий инженер подразделения контрактного производства чипов корейской компании.

Источник изображения: x.com/elonmusk

Источник изображения: x.com/elonmusk

«Чип Tesla-Samsung AI5 направлен в производство. Его выпуск запланирован на заводе в Тейлоре с использованием нашего новейшего техпроцесса 2 нм, и вскоре он будет интегрироваться в новейшие продукты Tesla. Для меня было честью сотрудничать с выдающимися инженерами Tesla из Пало-Альто и Остина в последние месяцы», — заявил ведущий инженер Samsung Foundry Джеймс Ким (James Kim).

Илон Маск (Elon Musk) продемонстрировал первый образец чипа Tesla AI5 в апреле и сообщил, что он будет выпускаться параллельно на мощностях TSMC и Samsung Foundry. Вариант для TSMC был передан в производство на несколько месяцев раньше. Показанный Маском модуль Tesla AI5 имеет относительно компактный кристалл ускорителя — примерно в половину площади экспозиции фотолитографической установки; и 12 чипов памяти SK hynix — вероятно, стандартные модули GDDR6 или GDDR7. Сборка выполняется на органической подложке, а маркировка компонентов памяти аналогична используемой в обычных дискретных чипах DRAM.

Tesla не раскрыла ширину шины памяти AI5, но присутствие 12 чипов указывает, что она относительно велика — возможно, 384 бита. В зависимости от используемой технологии памяти и скорости передачи данных это обеспечит пропускную способность от 768 Гбайт/с до 1536 Тбайт/с. Пиковую производительность и прочие технические характеристики компания не раскрыла, но Маск упомянул, что возможен прирост до 40-кратного в сравнении с предшественником. Он ожидает, что этот чип станет одним из наиболее массово производимых, поэтому в Tesla решили подключить два предприятия сразу. Tesla AI5 будет работать в электромобилях, роботах Tesla и в центрах обработки данных компании.

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Теги: tesla, samsung, ии
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