Tesla завершила разработку чипа AI5 для систем автономного вождения и робототехники следующего поколения

Генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) объявил в среду, что Tesla завершила разработку своего ИИ-чипа AI5 следующего поколения. Для компании это важный шаг в реализации планов по созданию специального кремния для своих программ автономного вождения и робототехники.

«Поздравляю команду разработчиков чипов искусственного интеллекта Tesla с выпуском AI5!», — написал Маск в соцсети X, добавив, что «AI6, Dojo3 и другие интересные чипы» уже находятся в стадии разработки. Он поделился фотографией AI5 и подробно рассказал о новом поколении в отдельном посте X. «Производительность одного AI5 примерно в 5 раз выше, чем у AI4 с двумя SoC», — написал Маск.

В полупроводниковой промышленности термином tape-out обозначают заключительный этап проектирования чипа, после которого макет отправляется на завод для изготовления. Первые образцы нового процессора Tesla ожидаются в конце этого года, а массовое производство запланировано на середину 2027 года.

Tesla AI5 — это специальная система на чипе (SoC), разработанная в первую очередь для работы искусственного интеллекта в автомобилях и человекоподобных роботах Optimus в режиме реального времени. Новый процессор заменит текущее поколение процессоров Tesla AI4, которые устанавливаются в электромобили Tesla с начала 2023 года и производятся Samsung по 7-нм техпроцессу. Маск заявляет, что AI5 примерно в 8 раз превосходит AI4 по вычислительной мощности, в 9 раз — по объёму памяти и в 5 раз — по пропускной способности.

По словам главы Tesla, производительность одного чипа AI5 примерно соответствует производительности графического процессора Nvidia H100 при выполнении специфических для Tesla задач, а конфигурация из двух чипов сравнима с процессорами Nvidia класса Blackwell, но при этом он обходится значительно дешевле в производстве и и потребляет меньше энергии. «Это будет очень мощный чип. Примерно на уровне Hopper в конфигурации с одним чипом и Blackwell в конфигурации с двумя чипами, но при этом он стоит сущие копейки и потребляет гораздо меньше энергии», — написал Маск в январе.

Tesla AI5 оптимизирован для операций логического вывода с низкой точностью: в нём активно используются тензорные ускорители INT4, INT2, FP8 и смешанной точности, а устаревшие аппаратные блоки заменены на то, что Маск назвал «радикальной простотой». Общая расчётная производительность всей системы на базе AI5 составляет от 2000 до 2500 Тфлопс. Для сравнения, система на базе AI4 имеет производительность около 300–500 Тфлопс.

Маск ранее заявлял, что программа по разработке и интеграции AI5 играет решающее значение для будущего компании. «Решение вопроса с AI5 было жизненно важным для Tesla, поэтому мне пришлось сосредоточить усилия обеих команд на этом чипе, и я лично каждую субботу в течение нескольких месяцев работал над ним», — написал он в январе.

Чип Tesla AI5 играет ключевую роль в стратегии компании по вертикальной интеграции в сфере искусственного интеллекта: Tesla разрабатывает как аппаратное обеспечение, так и весь программный стек для достижения максимальной эффективности. «AI5 превзойдет все ожидания, потому что весь программный стек Tesla для искусственного интеллекта разработан таким образом, чтобы максимально эффективно использовать каждую микросхему. Мы совместно разрабатывали программное и аппаратное обеспечение для искусственного интеллекта», — написал Маск в марте. Он также заявил, что для конкретных задач компании процессор AI5 превосходит сторонние аналоги: «Для наших целей он будет работать намного лучше, чем всё остальное. Выражаясь словами Дженсена [Хуанга, главы Nvidia], мы бы не стали использовать в наших автомобилях и роботах никакой другой чип, даже если бы он был бесплатным».

Производство AI5 будет осуществляться на двух заводах — в Аризоне (TSMC) и в Техасе (Samsung). Оба завода находятся в США, что обеспечит стабильное серийное производство и устойчивость цепочки поставок. Samsung уже производит чипы AI4 для Tesla и в июле 2025 года заключила с компанией восьмилетнее соглашение на сумму $16,5 млрд. Маск отметил, что оба завода будут производить чипы по одному и тому же проекту, но физическая реализация будет отличаться в зависимости от производственного процесса на каждом из них.

Tesla также строит собственное производственное предприятие Terafab в Остине, штат Техас, которое в будущем будет выпускать более крупные объёмы продукции. Компания выделила $20 млрд на капитальные расходы в 2026 году для финансирования Terafab и других проектов, включая роботакси Cybercab и робота Optimus. В конце 2026 года ожидается выпуск небольших пробных партий чипа AI5, которые могут быть использованы для предварительных испытаний Optimus или разработки автомобилей.

Массовое производство электромобилей Tesla с новым чипом планируется начать в середине-конце 2027 года. Производство специализированного роботакси Tesla Cybercab, которое должно начаться в этом месяце, будет осуществляться с использованием текущего поколения процессора AI4, а не на базе AI5. Такое решение было принято с учётом сроков производства нового SoC.

Маск обозначил весьма агрессивный темп разработки будущих поколений чипов. Он рассчитывает, что компания будет запускать новые процессоры в серийное производство примерно раз в год, а цикл разработки новых чипов составит девять месяцев. Завершение разработки AI6 запланировано на декабрь 2026 года, также уже ведётся разработка AI7.

Маск ранее заявлял, что один только AI4 способен «обеспечить уровень безопасности при самостоятельном вождении, намного превосходящий человеческий», а AI5 «сделает автомобили практически идеальными и значительно улучшит Optimus». Новый процессор позволяет запускать на устройстве значительно более крупные модели нейронных сетей, что крайне важно для подхода компании к автономному вождению, основанного исключительно на визуальном восприятии.

Текущая версия программного обеспечения FSD для автономного вождения от Tesla работает на основе модели с примерно миллиардом параметров. В версии 15 следующего поколения будет использоваться модель примерно в десять раз большего размера, для поддержки которой и предназначен AI5. В составе Optimus чип обеспечит периферийный вывод в режиме реального времени, необходимый для решения задач гуманоидной робототехники, требующих быстрой обработки данных с датчиков без подключения к облаку.

Материалы по теме
ПО Tesla для автономного вождения впервые одобрено в европейской стране
Tesla решила распродать прощальную серию из 350 электромобилей Model S и Model X среди коллекционеров
Tesla начала борьбу с «обманками», позволяющими активировать автопилот в странах, где он официально не предлагается
Китайские производители чипов научились закупать американское оборудование в Азии
Samsung тоже увеличила объёмы продаж смартфонов на падающем рынке, по версии IDC
Учёные превратили каплю жидкого кристалла в оптический транзистор для гибких оптических чипов
Теги: tesla, ии-чип, искусственный интеллект, автономное управление, робототехника
Soft
Hard
Тренды 🔥
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
«Алиса AI» предложит помощь в подготовке к школьным экзаменам 11 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 6 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.