Tesla завершила разработку чипа AI5 для систем автономного вождения и робототехники следующего поколения

Генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) объявил в среду, что Tesla завершила разработку своего ИИ-чипа AI5 следующего поколения. Для компании это важный шаг в реализации планов по созданию специального кремния для своих программ автономного вождения и робототехники.

«Поздравляю команду разработчиков чипов искусственного интеллекта Tesla с выпуском AI5!», — написал Маск в соцсети X, добавив, что «AI6, Dojo3 и другие интересные чипы» уже находятся в стадии разработки. Он поделился фотографией AI5 и подробно рассказал о новом поколении в отдельном посте X. «Производительность одного AI5 примерно в 5 раз выше, чем у AI4 с двумя SoC», — написал Маск.

В полупроводниковой промышленности термином tape-out обозначают заключительный этап проектирования чипа, после которого макет отправляется на завод для изготовления. Первые образцы нового процессора Tesla ожидаются в конце этого года, а массовое производство запланировано на середину 2027 года.

Tesla AI5 — это специальная система на чипе (SoC), разработанная в первую очередь для работы искусственного интеллекта в автомобилях и человекоподобных роботах Optimus в режиме реального времени. Новый процессор заменит текущее поколение процессоров Tesla AI4, которые устанавливаются в электромобили Tesla с начала 2023 года и производятся Samsung по 7-нм техпроцессу. Маск заявляет, что AI5 примерно в 8 раз превосходит AI4 по вычислительной мощности, в 9 раз — по объёму памяти и в 5 раз — по пропускной способности.

По словам главы Tesla, производительность одного чипа AI5 примерно соответствует производительности графического процессора Nvidia H100 при выполнении специфических для Tesla задач, а конфигурация из двух чипов сравнима с процессорами Nvidia класса Blackwell, но при этом он обходится значительно дешевле в производстве и и потребляет меньше энергии. «Это будет очень мощный чип. Примерно на уровне Hopper в конфигурации с одним чипом и Blackwell в конфигурации с двумя чипами, но при этом он стоит сущие копейки и потребляет гораздо меньше энергии», — написал Маск в январе.

Tesla AI5 оптимизирован для операций логического вывода с низкой точностью: в нём активно используются тензорные ускорители INT4, INT2, FP8 и смешанной точности, а устаревшие аппаратные блоки заменены на то, что Маск назвал «радикальной простотой». Общая расчётная производительность всей системы на базе AI5 составляет от 2000 до 2500 Тфлопс. Для сравнения, система на базе AI4 имеет производительность около 300–500 Тфлопс.

Маск ранее заявлял, что программа по разработке и интеграции AI5 играет решающее значение для будущего компании. «Решение вопроса с AI5 было жизненно важным для Tesla, поэтому мне пришлось сосредоточить усилия обеих команд на этом чипе, и я лично каждую субботу в течение нескольких месяцев работал над ним», — написал он в январе.

Чип Tesla AI5 играет ключевую роль в стратегии компании по вертикальной интеграции в сфере искусственного интеллекта: Tesla разрабатывает как аппаратное обеспечение, так и весь программный стек для достижения максимальной эффективности. «AI5 превзойдет все ожидания, потому что весь программный стек Tesla для искусственного интеллекта разработан таким образом, чтобы максимально эффективно использовать каждую микросхему. Мы совместно разрабатывали программное и аппаратное обеспечение для искусственного интеллекта», — написал Маск в марте. Он также заявил, что для конкретных задач компании процессор AI5 превосходит сторонние аналоги: «Для наших целей он будет работать намного лучше, чем всё остальное. Выражаясь словами Дженсена [Хуанга, главы Nvidia], мы бы не стали использовать в наших автомобилях и роботах никакой другой чип, даже если бы он был бесплатным».

Производство AI5 будет осуществляться на двух заводах — в Аризоне (TSMC) и в Техасе (Samsung). Оба завода находятся в США, что обеспечит стабильное серийное производство и устойчивость цепочки поставок. Samsung уже производит чипы AI4 для Tesla и в июле 2025 года заключила с компанией восьмилетнее соглашение на сумму $16,5 млрд. Маск отметил, что оба завода будут производить чипы по одному и тому же проекту, но физическая реализация будет отличаться в зависимости от производственного процесса на каждом из них.

Tesla также строит собственное производственное предприятие Terafab в Остине, штат Техас, которое в будущем будет выпускать более крупные объёмы продукции. Компания выделила $20 млрд на капитальные расходы в 2026 году для финансирования Terafab и других проектов, включая роботакси Cybercab и робота Optimus. В конце 2026 года ожидается выпуск небольших пробных партий чипа AI5, которые могут быть использованы для предварительных испытаний Optimus или разработки автомобилей.

Массовое производство электромобилей Tesla с новым чипом планируется начать в середине-конце 2027 года. Производство специализированного роботакси Tesla Cybercab, которое должно начаться в этом месяце, будет осуществляться с использованием текущего поколения процессора AI4, а не на базе AI5. Такое решение было принято с учётом сроков производства нового SoC.

Маск обозначил весьма агрессивный темп разработки будущих поколений чипов. Он рассчитывает, что компания будет запускать новые процессоры в серийное производство примерно раз в год, а цикл разработки новых чипов составит девять месяцев. Завершение разработки AI6 запланировано на декабрь 2026 года, также уже ведётся разработка AI7.

Маск ранее заявлял, что один только AI4 способен «обеспечить уровень безопасности при самостоятельном вождении, намного превосходящий человеческий», а AI5 «сделает автомобили практически идеальными и значительно улучшит Optimus». Новый процессор позволяет запускать на устройстве значительно более крупные модели нейронных сетей, что крайне важно для подхода компании к автономному вождению, основанного исключительно на визуальном восприятии.

Текущая версия программного обеспечения FSD для автономного вождения от Tesla работает на основе модели с примерно миллиардом параметров. В версии 15 следующего поколения будет использоваться модель примерно в десять раз большего размера, для поддержки которой и предназначен AI5. В составе Optimus чип обеспечит периферийный вывод в режиме реального времени, необходимый для решения задач гуманоидной робототехники, требующих быстрой обработки данных с датчиков без подключения к облаку.