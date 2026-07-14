«В таком климате вы никогда не дождётесь новой WoW или Morrowind»: продюсер Doom: The Dark Ages обрушился с критикой на владельцев игровой индустрии

Продюсер Doom: The Dark Ages Эндрю Уиллис (Andrew Willis), переживший недавние массовые увольнения в id Software, раскритиковал игровую индустрию в целом и оторванных от реалий разработки руководителей в частности.

По словам Уиллиса, сейчас индустрию контролируют монополии, которые «пытаются извлечь [из франшиз] всю добрую волю и ценность (а они создавались десятилетиями), мало заботясь о провоцируемой этим убывающей отдаче».

«Вот что происходит, когда люди у руля не играют, не делают игры и на фундаментальном уровне не понимают индустрию, которой управляют. В таком климате вы никогда не дождётесь новой WoW или Morrowind», — уверен Уиллис.

Уиллис считает, что индустрия должна меняться, если хочет создавать произведения искусства и ценные в долгосрочной перспективе франшизы. Будущее отрасли в глазах продюсера — за студиями, которыми будут владеть сами разработчики.

«Все эти крупные издатели и монополии оказались ужасными управляющими и (каким-то образом) ещё более плохими финансовыми менеджерами. Если люди в ответе за ценность начнут ей владеть, дальше будет хорошо», — не сомневается Уиллис.

Продюсер подчеркнул: «Мы должны извлекать уроки из ошибок прошлого, развивать финансовую грамотность и создавать условия для устойчивого роста. Хотя рост должен быть следствием успеха, а не целью сам по себе».

В рамках масштабной реструктуризации Xbox уволит 3200 сотрудников (1600 уже, ещё столько же в течение года), избавится от пяти студий и перенаправит инвестиции на более приоритетные проекты, чтобы вернуться к устойчивому росту.