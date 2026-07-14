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Морские сражения, крупнейшая карта в истории серии и возвращение «Острова Уэйк»: дата выхода и геймплейный трейлер четвёртого сезона Battlefield 6

Издатель Electronic Arts и разработчики из объединения Battlefield Studios (DICE, Ripple Effect, Motive, Criterion) представили геймплейный трейлер и дату выхода четвёртого контентного сезона своего военного шутера Battlefield 6.

Источник изображений: Electronic Arts

Источник изображений: Electronic Arts

В соответствии с апрельским тизером главной особенностью четвёртого сезона Battlefield 6 станут морские сражения, которые развернутся на крупнейшей карте в истории серии — Tsuru Reef («Риф Цуру»).

Кроме того, в середине сезона игроков ждёт контентное обновление, которое принесёт с собой в Battlefield 6 полюбившуюся фанатам по прошлым частям франшизы морскую арену Wake Island («Остров Уэйк»).

Как стало известно благодаря новому трейлеру, четвёртый сезон Battlefield 6 стартует 21 июля. Двухминутный ролик демонстрирует взрывной экшен на суше, в воздухе и на воде, новую карту и единицы техники.

Помимо морских битв с динамичными волнами и двух карт, четвёртый сезон Battlefield 6 предложит водный транспорт, четыре вида оружия (в том числе новую снайперскую винтовку), кастомные лобби, режим наблюдателя и очередной боевой пропуск.

Battlefield 6 вышла 10 октября на PC (Steam, EGS, EA App), PS5, Xbox Series X и S. Несмотря на «смешанные» отзывы в Steam, игра показала рекордный для франшизы запуск и стала самой продаваемой в США по итогам 2025 года.

На ближайшую осень запланирован старт пятого сезона Battlefield 6. Подробностями обновления на данном этапе Battlefield Studios делиться не спешит, но уже известно, что для пользователей готовят три новые карты.

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Теги: battlefield 6, battlefield studios, electronic arts, шутер
battlefield 6, battlefield studios, electronic arts, шутер
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