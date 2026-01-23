Battlefield 6 стала самой продаваемой игрой в США по итогам 2025 года, а Call of Duty: Black Ops 7 показала худший результат за почти 20 лет

Аналитик Circana Мэт Пискателла (Mat Piscatella) рассказал о самых продаваемых видеоиграх в США за 2025 год. Военный шутер Battlefield 6 от Electronic Arts и Battlefield Studios впервые в истории серии обогнал Call of Duty.

Как сообщил Пискателла, Battlefield 6 возглавила рейтинг игровых бестселлеров США за 2025 год. По итогам 12 месяцев боевик стал самым популярным премиальным релизом на PC и Xbox, а на PlayStation занял второе место (позади NBA 2K26).

Тем временем Call of Duty: Black Ops 7 в 2025 году финишировала лишь на пятом месте (хотя в декабре была лидером, см. изображение ниже) позади Battlefield 6, NBA 2K26, Borderlands 4 и Monster Hunter Wilds.

Стоит отметить, что Battlefield 6 вышла на шесть недель раньше Call of Duty: Black Ops 7 и, в отличие от конкурента, не была на релизе (и впоследствии) доступна бесплатно подписчикам сервиса Game Pass.

Пятое место Black Ops 7 — худший результат для Call of Duty с 2008 года, когда Call of Duty: World at War в разгар ажиотажа вокруг Nintendo Wii финишировала шестой. С тех пор игры Call of Duty регулярно становились самыми продаваемыми в США.

За последние годы гегемонию Call of Duty в США прерывали лишь релизы Rockstar (GTA V и Red Dead Redemption 2) и Hogwarts Legacy в 2023-м. Теперь к этому списку присоединилась и Battlefield 6.

Battlefield 6 дебютировала 10 октября 2025 года на PC (Steam, EGS, EA App), PS5, Xbox Series X и S. Продажи игры за три дня с релиза составили 7 миллионов копий, что стало новым рекордом для франшизы.