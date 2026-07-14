Сегодня 15 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники JEDEC утвердила стандарт SPHBM4 — HBM4 с...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

JEDEC утвердила стандарт SPHBM4 — HBM4 станет дешевле без потери скорости

Организация JEDEC, отвечающая за определение спецификаций стандартных типов памяти, опубликовала документ JESD330-4, описывающий окончательную спецификацию стандарта памяти SPHBM4 (Standard Package High Bandwidth Memory). Новый стандарт памяти предназначен для обеспечения такой же суммарной пропускной способности, как у памяти HBM4, большей ёмкости и более низких затрат на интеграцию за счёт совместимости с традиционными текстолитовыми (органическими) подложками.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

О работе над окончательной спецификацией стандарта SPHBM4 JEDEC сообщала в декабре 2025 года. В окончательном варианте спецификации стандарта SPHBM4 сохранены те же кристаллы памяти HBM4 DRAM и базовые слои памяти, но представлен другой интерфейс базового кристалла. Если обычный интерфейс HBM4 использует 2048 сигналов данных, то SPHBM4 сокращает это число до 512 сигналов, компенсируя более узкое соединение более высокими частотами интерфейса и последовательностью передачи 4:1.

«Память JESD330-4 SPHBM спроектирована таким образом, чтобы работать с той же совокупной пропускной способностью, что и HBM4, используя меньшее количество контактов, при этом оперировать на более высокой частоте. Если интерфейс HBM4 содержит 2048 сигналов данных, то SPHBM4 будет определять 512 сигналов данных с последовательностью 4:1 для достижения той же полосы пропускания. Это изменение позволяет уменьшить высоту неровностей, необходимую для подключения к органическим подложкам», — заявили в JEDEC.

В JEDEC пояснили, что последовательность 4:1 означает, что каждое соединение для передачи данных у памяти SPHBM4 со временем передаёт в четыре раза больше данных. Это позволяет интерфейсу поддерживать общую пропускную способность на уровне HBM4, используя при этом большее расстояние между центрами двух соседних соединительных микроконтактов при объединении с органическими подложками.

Объём памяти, доступный для каждого стека, остаётся неизменным, поскольку в SPHBM4 используются стандартные слои памяти HBM4. Маршрутизация на органической подложке также поддерживает более длинные соединения между процессором и памятью, что может позволить разработчикам ускорителей размещать больше стеков памяти вокруг SoC.

Память SPHBM4 не предназначена для замены стандартной HBM4. Она лишь меняет способ взаимодействия стеков высокопроизводительной памяти с процессором, а также способ их интеграции в единую упаковку. JEDEC ничего не сообщила о продуктах, в которых будет использоваться память SPHBM4, или о сроках внедрения стандарта JESD330-4.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Инженеры уложили HBM на бок — память стала быстрее, холоднее и вместительнее
Samsung уже выручила на поставках HBM4 более $1 млрд, а SK hynix начала сдерживать расширение поставок
SK hynix объявила о начале поставок образцов памяти HBM4E
ИИ-бум позволил Китаю почти удвоить экспорт чипов за первое полугодие
Samsung готова запустить массовое производство чипов Tesla AI5 по 2-нм техпроцессу
Иск Apple может сильно замедлить разработку умных гаджетов OpenAI
Теги: jedec, sphbm4, чипы, память, стандарты
jedec, sphbm4, чипы, память, стандарты
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайцы представили смартфон, которому больше не нужны приложения — всё делает ИИ-агент
По Android-смартфонам начал распространяться троян RedHook, опустошающий банковские счета жертвы
Capcom объяснила, зачем спустя два с половиной года после релиза выпускает для Dragon’s Dogma 2 дополнение Dark Arisen
Морские сражения, крупнейшая карта в истории серии и возвращение «Острова Уэйк»: дата выхода и геймплейный трейлер четвёртого сезона Battlefield 6
«Пока я смотрел это, моя видеокарта начала рыдать»: первый геймплей Total War: Warhammer 40,000 заставил игроков усомниться в своих ПК
Партийная RPG с японским колоритом Expeditions: Samurai прорубит дорогу в ранний доступ Steam уже совсем скоро — новый трейлер и дата выхода 58 мин.
Spotify превратил поиск музыки в простой диалог с ИИ 2 ч.
Короткие ссылки Telegram снова работают: домен t.me восстановился спустя сутки после отключения 2 ч.
Telegram получил мощный редактор статей, сообщества и 350 млн GIF 4 ч.
«В таком климате вы никогда не дождётесь новой WoW или Morrowind»: продюсер Doom: The Dark Ages обрушился с критикой на владельцев игровой индустрии 5 ч.
Еврокомиссия одобрила обязательства SAP по устранению нарушений антиконкурентного законодательства 6 ч.
Вышел релиз OpenIDE Pro — корпоративной версии российской интегрированной среды разработки 6 ч.
«После долгих лет преданности компания отвернулась от нас»: разработчики Assassin’s Creed Black Flag Resynced выступили против несправедливых увольнений 7 ч.
Dying Light: The Beast всё-таки не выйдет на PS4 и Xbox One — Techland раскрыла причину отмены 7 ч.
Samsung Health будет удалять данные пользователей, которые запретят обучать на них ИИ 8 ч.
«Союз МС-29» привёз на МКС американца и двух россиян для испытаний робота-аватара и новых космических технологий 2 ч.
Дефицит памяти вырастет к 2030 году до 28,7 Эбайт — рынку будет не хватать четверти DRAM 2 ч.
JEDEC утвердила стандарт SPHBM4 — HBM4 станет дешевле без потери скорости 3 ч.
Xiaomi представила Redmi Note 17 огромным 7" экраном и Note 17 Pro с батареей на 9000 мА·ч 6 ч.
Энтузиаст собрал аналог Steam Machine на майнинговой плате AMD BC-250 всего за $250 7 ч.
Google Pixel 11 может обогнать iPhone 18 и стать первым смартфоном с 2-нм чипом от TSMC 8 ч.
Состоялся релиз UserGate InfraTwin — отечественного решения для создания цифровой копии сетевой инфраструктуры 8 ч.
Нью-Йорк первым в США ввёл годовой запрет на строительство мощных ЦОД 8 ч.
5 ГВт за $50 млрд: Meta «удвоит» флагманский ИИ ЦОД Hyperion 8 ч.
Nintendo скоро выпустит обновленную Switch 2 с OLED-дисплеем, но это не точно 8 ч.