Nvidia лишь недавно отгрузила в Китай небольшое количество ускорителей H200

Глава и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) лоббировал начало поставок ускорителей вычислений H200 с архитектурой Hopper с конца прошлого года, но даже принципиальное согласие американского президента не позволило приблизить момент отгрузки первых изделий этого семейства. Один из чиновников признался в Конгрессе США, что первая партия H200 была отправлена в Китай только недавно.

Заместитель министра торговли США Джеффри Кесслер (Jeffrey Kessler) на заседании Комитета Палаты представителей по иностранным делам признался: «До сих пор экспортные поставки H200 в Китай были минимальными». С его слов, поставки H200 на этом направлении начались, но они остаются малочисленными. Если изначально препятствием к поставкам этих ускорителей была необходимость получения экспортных лицензий в США, то позже китайская сторона запретила свободный импорт американских ускорителей.

Как отмечает Reuters, китайский производитель телекоммуникационного оборудования ZTE и ещё две местные компании смогли получить американские экспортные лицензии на покупку передовых чипов AMD и Nvidia. В мае сообщалось, что китайские власти позволили примерно десяти местным компаниям покупать ускорители H200, но поставки в то время не начались. Считалось, что Alibaba, Tencent и ByteDance оказались в числе компаний, получивших это разрешение. Непосредственно Кесслер предоставил Конгрессу США конфиденциальный перечень заявок на экспортные лицензии по H200, но не стал уточнять, кто в него попал.

Один из представителей Демократической партии США раскритиковал на этой неделе действующую американскую администрацию за отсутствие дополнений к списку китайских компаний, находящихся под санкциями, с октября прошлого года. Подобное «затишье» наблюдается впервые за более чем десять лет, и вряд ли может служить укреплению национальной безопасности страны. По мнению политика, Трамп использует фактор экспортного контроля лишь как предмет торга в переговорах с геополитическими партнёрами и оппонентами, а по факту делает существенные послабления для Китая типа разрешения поставок H200.

Кесслер заявил, что не считает нужным пересматривать принципы разграничения поставок ИИ-чипов, принятые ещё при Байдене, но пообещал предложить новые правила в этой сфере в обозримом будущем. Чиновнику пришлось выслушать от представителя Республиканской партии США критику за постановление от 31 мая текущего года, которое разрешало китайским компаниям и их зарубежным подразделениям, получившим ускорители поколения Blackwell любым способом, сохранить право на их эксплуатацию. Министерство торговли США рассчитывает, что нелегально получившие такие ускорители китайские компании сами во всём сознаются. Заместителю министра пришлось отстаивать перед членами Конгресса и недавнее решение Трампа о снятии ограничений на поставку ИИ-чипов в ОАЭ.