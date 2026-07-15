Суд отклонил обвинения в адрес Apple в несоблюдении закона о защите детей в Сети на платформе iCloud

По сообщениям сетевых источников, Apple сумела добиться в суде отклонения коллективного иска, авторы которого обвиняли компанию в неспособности предотвратить хранение и распространение материалов с демонстрацией сексуального насилия над детьми (CSAM) в своём облачном хранилище iCloud. Разбирательство по этому делу длилось около двух лет.

Теперь же федеральный судья Ноэль Уайз (Noel Wise) из Сан-Хосе, штат Калифорния, отклонила этот коллективный иск без права повторной подачи. Она приняла сторону Apple, которая настаивала на том, что компания защищена иммунитетом от исков, авторы которых утверждают, что производитель iPhone не принимал мер для предотвращения хранения и распространения материалов CSAM.

В исковом заявлении две потерпевшие, чьи настоящие имена были скрыты за псевдонимами Эми и Джессика, утверждали, что связанные с ними изображения CSAM продолжают распространяться в iCloud. Они также заявили, что Apple сознательно отказалась от использования доступных инструментов для выявления и блокировки подобного контента на своей облачной платформе.

Авторы иска напрямую указывали на решение Apple отказаться от NeuralHash — анонсированной в 2021 году системы, которая должна была анализировать загружаемые пользователями iCloud файлы и выявлять связанные с CSAM материалы. Эми и Джессика стремились привлечь к этому делу как можно больше пострадавших и в более поздних судебных документах говорилось, что в разбирательстве участвуют 2680 человек, а размер потенциальной компенсации может составить до $32,8 млрд.

После рассмотрения дела со всех сторон судья Уайз пришла к выводу, что «авторы иска пытаются привлечь Apple к ответственности за неспособность удалить или заблокировать контент, созданный пользователями, что подводит эти претензии под действие Раздела 230 Закона о приличии в сфере коммуникаций 1996 года». Упомянутый раздел защищает онлайн-сервисы от ответственности за контент, который публикуют на их платформах пользователи. Эта норма уже много лет находится в центре споров по поводу того, какую ответственность должны нести технологические компании за материалы, распространяемые через их платформы пользователями.

В сообщении отмечается, что авторы иска не намерены сдаваться, несмотря на то, что судья отклонила иск без возможности повторной подачи. Защищающий интересы истцов адвокат Джеймс Марш (James Marsh) сообщил, что истцы «рассматривают возможность подачи апелляции и оценивают варианты предъявления других юридических претензий».