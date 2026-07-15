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Топливный кризис ускорил внедрение электрических такси в Китае

Именно китайский рынок подарил миру крупнейшего производителя гибридов и электромобилей в лице компании BYD, поэтому было бы неверно считать такой вид транспорта диковинкой для Поднебесной. Тем не менее, трудности с поставками топлива через Ближний Восток подстегнули развитие в Китае сферы электрических такси и услуг по прокату электромобилей.

Источник изображения: BYD

Источник изображения: BYD

Как отмечает Reuters со ссылкой на статистику официальных органов КНР, в мае количество поездок на такси и прокатных машинах выросло на 6 % до 3,05 млрд штук по сравнению аналогичным месяцем прошлого года, и последовательный рост также наблюдался по сравнению с концом февраля текущего года, когда США начали свою военную операцию против Ирана.

Цены на топливо начали расти, а вот стоимость поездок в такси снижается. Помимо притока рабочих рук в эту сферу, сказывается доступность электромобилей на китайском рынке — их эксплуатация сопряжена с более низкими затратами по сравнению с машинами, оснащёнными ДВС. Это и позволяет ценам на поездки в такси снижаться в Китае в нынешних условиях. По словам очевидцев, за полгода расценки в такси упали на 10 или 15 %, а конкуренция за клиентов увеличилась. Рост цен на топливо вынудил многих китайцев отказаться от эксплуатации собственных автомобилей в пользу поездок на электрических такси или прокатных машинах. К тому же, для чужого транспортного средства не нужно искать место для парковки, что актуально в условиях густонаселённых мегаполисов.

Из всего количества такси в Китае, которое достигает 1,3 млн машин, примерно половина уже передвигается на электротяге, а в крупных городах их доля приближается к 100 % благодаря предоставляемым властями льготам. В сервисе краткосрочной аренды легковых машин Didi уже сейчас 75 % всех перевозок осуществляется электромобилями, а в прошлом году корпоративный парк компании в Китае пополнился 2 млн гибридов и электромобилей. В общей сложности, Didi в КНР использует около 8 млн машин, которые не полагаются на ДВС в качестве единственного источника тяги.

Всё это привело к тому, что в мае этого года китайские граждане израсходовали на 10 % меньше бензина и на 14 % меньше дизельного топлива, чем год назад, хотя транспортная нагрузка на дороги при этом выросла на 2 %. Китайцы стали больше путешествовать, используя общественный транспорт, включая поезда и метро. Импорт нефти в КНР в июне этого года сократился на 41 % в годовом сравнении, пусть и во многом вынужденно. Распространённые на китайском рынке подзаряжаемые гибриды с приличным запасом хода на электротяге позволяют владельцам пережидать периоды роста цен на топливо, передвигаясь только на батарее. Как только цены снижаются, машины заправляются, но и в этом случае они расходуют топливо гораздо экономичнее моделей исключительно с ДВС.

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Теги: китай, такси, электромобиль, топливо, кризис
китай, такси, электромобиль, топливо, кризис
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