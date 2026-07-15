«Сбер» представил платформу GigaCode Desktop для автоматизации задач силами ИИ-агентов

«Сбер» представил GigaCode Desktop — новое программное решение, использующее команду специализированных ИИ-агентов в едином интерфейсе. Приложение предназначено не только для генерации кода, но и для выполнения широкого спектра других задач с помощью различных ИИ-агентов. Продукт уже активно используется в банке и готовится к выходу на внешний рынок.

GigaCode Desktop представляет собой экосистему узкоспециализированных ИИ-агентов, которые работают согласованно. Они способны совместно искать информацию, проводить анализ документов, составлять отчёты, подготавливать презентации, отслеживать прогресс и координировать свои действия.

Такая автоматизация рутинных процессов позволяет пользователям сконцентрироваться на более сложных аналитических и творческих задачах. Решение предназначено не только для разработчиков, но и для бизнес-аналитиков, тестировщиков, менеджеров проектов, продуктовых менеджеров и специалистов по информационной безопасности.

Внедрение GigaCode Desktop является частью реализации концепции AI-Disrupt PDLC, которая предусматривает создание комплексного портфеля инструментов Сбера для всех этапов разработки продукта. В текущую экосистему уже входят GigaCode (для генерации и анализа кода), GigaView (для анализа продуктивности разработчиков), GigaIDE (интегрированная среда разработки), GitVerse (платформа для совместной работы с кодом) и GigaStudio (система создания веб-приложений с помощью генеративного ИИ).

«Значительная часть интеллектуального труда до сих пор состоит из операционной рутины: поиска информации, оформления документов, аналитики, подготовки отчётов и постоянного переключения между приложениями. На эти процессы уходит до половины рабочего времени. ИИ-агенты способны взять их на себя, экономя каждому сотруднику несколько часов в неделю. Для крупной компании это эквивалент тысяч дополнительных человеко-часов. При работе со сложными бизнес-процессами GigaCode Desktop переводит взаимодействие из формата отдельных диалогов в режим управления группой автономных агентов. Платформа ускоряет командную работу и органично дополняет линейку решений, заложенных в нашу концепцию AI-трансформации разработки программного обеспечения — AI-Disrupt PDLC», — прокомментировал старший вице-президент и руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов.