Apple Intelligence получила зелёный свет в Китае

Регулятор китайского киберпространства заявил в среду, что сервис генеративного искусственного интеллекта Apple Intelligence, предназначенный для использования на iPhone в Китае, зарегистрирован для долгожданного запуска в стране. Об этом сообщило агентство Reuters.

В Китае компании обязаны регистрировать крупные языковые модели и сервисы генеративного ИИ у регулирующих органов, прежде чем предоставлять их потребителям. По словам источника, знакомого с ситуацией и говорившего на условиях анонимности, Apple Intelligence будет включать возможности ИИ-моделей, разработанных компаниями Baidu и Alibaba.

Apple не ответила на запрос о комментарии. Представитель Baidu сообщил, что компания сотрудничает с Apple в разработке функций Apple Intelligence для китайских пользователей iPhone. Alibaba, в свою очередь, заявила, что её модель Qwen будет интегрирована в Apple Intelligence на всех операционных системах Apple: iPhone (iOS), iPad (iPadOS), Mac (macOS) и Vision Pro (visionOS) в Китае.

Это событие может помочь укрепить позиции Apple в Китае, где потребители давно ждут запуска Apple Intelligence. В заявлении самого китайского регулятора дата запуска Apple Intelligence в стране не указана.