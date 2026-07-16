Миллионы треков с YouTube Music и Deezer попали в обучающие наборы Suno

В результате хакерской атаки на Suno были раскрыты предполагаемые источники музыкальных материалов, использовавшихся компанией для обучения ИИ-моделей. Согласно опубликованной данным, в обучающие наборы вошли миллионы треков и текстов песен, собранных с YouTube Music, Deezer, Genius и ряда других платформ.

По сообщению The Verge со ссылкой на 404 Media, архив, переданный хакером под псевдонимом ellie.191, содержит исходный код Suno за 2023–2024 годы, а также инструкции по автоматизированному сбору аудиофайлов с YouTube Music и многих других крупных платформ. Кроме того, обнаруженный код указывает на использование сервиса Bright Data для загрузки музыки с YouTube, а также на поиск акапельных версий композиций, содержащих только вокальные дорожки.

Один из файлов отображает информацию, согласно которой на момент последнего обновления Suno обработала более 2 млн аудиофрагментов с YouTube Music. Другие документы свидетельствуют, что обучающие наборы включали сотни тысяч часов контента с YouTube Music, тысячи часов материалов с Deezer, Genius, IMSLP, Jamendo и Pond5, а также сотни часов аудио и текстов песен с Freesound и MuseScore. Помимо этого, компания, как утверждается, планировала загрузить около одного миллиона часов подкастов из PodcastIndex.

Полученные материалы появились на фоне продолжающихся судебных разбирательств. Ранее «Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки» (Recording Industry Association of America, RIAA) обвинила Suno в использовании защищённых авторским правом произведений для обучения ИИ, а также заявила, что компания обходила механизмы защиты YouTube, применяя так называемый stream ripping. В свою очередь Suno заявила, что обучала свои модели на общедоступных музыкальных файлах и связанных с ними метаданных, размещённых в открытом интернете.

Помимо исходного кода, хакер получил доступ к данным клиентов сервиса, включая адреса электронной почты, номера телефонов и сведения, связанные с платежами через Stripe. В самой компании заявили, что узнали о произошедшем ещё в ноябре 2025 года и оперативно локализовали инцидент, отметив, что утечка затронула главным образом устаревший исходный код, который больше не используется, при этом полные номера банковских карт клиентов, обрабатываемых Stripe, Suno недоступны. В компании также подчеркнули, что, исходя из характера затронутых данных, требования законодательства не обязывали её уведомлять пользователей индивидуально.