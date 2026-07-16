ASML готовится поднять цены на оборудование для выпуска чипов, чем сильно разозлила TSMC

Рост спроса в условиях ограниченности предложения всегда повышает цены, об этом можно судить хотя бы по ситуации на рынке памяти. Во многих звеньях цепочки производства чипов повышение цен происходит регулярно, и очередной этап изменений должен коснуться стоимости оборудования ASML для производства чипов. TSMC, которая его покупает, выразила крайнее недовольство такими намерениями поставщика.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на The Information. Представители обеих компаний не стали комментировать данные слухи, хотя у TSMC сохраняются шансы сделать это на грядущей квартальной отчётной конференции. ASML, которая накануне уже отчиталась о результатах второго квартала, выразила готовность увеличить объёмы выпуска оборудования для производства чипов на 30 % в следующем году, отметила высокий спрос на эту продукцию и наличие заказов вплоть до конца 2028 года. Все эти условия наверняка складываются таким образом, что позволяют производителю задуматься о повышении цен.

ASML вчера также второй раз с начала года пересмотрела свой годовой прогноз по выручке, подняв его довольно заметно до диапазона от 43 до 45 млрд. Поскольку компания остаётся практически монополистом в своём сегменте рынка, у клиентов не будет особого выбора, кроме как смириться с ростом цен. С учётом высокой стоимости отдельного вида литографических систем, которая может превышать $400 млн за штуку, даже небольшой рост цен может оказаться чувствительным для клиентов ASML. Впрочем, нюанс заключается в том, что стоимость наиболее доступного оборудования для DUV-литографии, которое пока могут закупать китайские клиенты компании, вырастет на 10 %, а потому пострадают не только производители передовых чипов.