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Valve раскрыла, какие фестивали и распродажи пройдут в Steam до середины 2027 года

Хотя вторая половина 2026 года только началась, компания Valve уже поделилась информацией о том, какие официальные мероприятия и распродажи пройдут на площадке Steam в первой половине 2027-го.

Источник изображений: Valve

Источник изображений: Valve

По словам Valve, ежегодно команда подбирает интересные темы для фестивалей, чтобы привлечь внимание к самым разнообразным играм, и студия рада поделиться тем, что уже запланировано на 2027 год.

«Что может быть лучше, чем отметить прохождение экватора 2026 года, объявив расписание замечательных мероприятий, которые мы запланировали на первую половину 2027 года в Steam?» — мотивировала Valve ранний анонс.

Расписание официальных мероприятий Steam на первую половину 2027 года выглядит следующим образом:

  • фестиваль настольных компаньонов — с 14 по 18 января;
  • фестиваль управления магазином — с 25 января по 1 февраля;
  • фестиваль игр про овец — с 4 по 8 февраля;
  • фестиваль локальных кооперативов — с 8 по 15 февраля;
  • февральский фестиваль «Играм быть» — с 22 февраля по 1 марта;
  • фестиваль ритма — с 8 по 15 марта;
  • весенняя распродажа Steam — с 18 по 25 марта;
  • фестиваль «Динозавры против роботов» — с 29 марта по 5 апреля;
  • фестиваль гонок — с 12 по 19 апреля;
  • фестиваль ведьм — с 22 по 26 апреля;
  • фестиваль файтингов — с 26 апреля по 3 мая;
  • фестиваль стратегий в реальном времени — с 10 по 17 мая;
  • фестиваль альпинизма — с 31 мая по 3 июня;
  • июньский фестиваль «Играм быть» — с 14 по 21 июня;
  • летняя распродажа Steam — с 24 июня по 8 июля.

Настолько заблаговременно Valve раскрывает график проведения будущих мероприятий в Steam, чтобы у издателей и разработчиков была возможность планировать своё участие в различных акциях.

О сроках публикации графика проведения мероприятий, запланированных на вторую половину 2027 года, Valve ничего не сказала. В прошлый раз аналогичный анонс пришлось ждать пять с половиной месяцев.

Представленное в середине января расписание распродаж и мероприятий Steam на оставшуюся часть 2026 года осталось без изменений. Ближайшей акцией станет фестиваль поездов (с 20 по 27 июля).

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Теги: steam, valve
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