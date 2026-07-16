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Акции SpaceX впервые с момента IPO опустились ниже отметки $135 за штуку, компания потеряла $1 трлн капитализации

Прошлый месяц характеризовался успешным дебютом акций SpaceX на бирже, и какое-то время после IPO они продолжали дорожать, но вчера курс впервые после выхода эмитента на биржу опустился ниже цены размещения в $135 за штуку. В середине июня акции SpaceX в пике дорожали до $225, а откат до текущих уровней привёл к снижению капитализации компании более чем на $1 трлн.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Подобные расчёты приводит ресурс Financial Times, поясняя, что курсовая стоимость акций SpaceX снизилась на 40 % от пикового значения. Непосредственно доля главы компании Илона Маска (Elon Musk) в капитале SpaceX снизилась в цене с $1,2 трлн до $760 млрд. Облигации SpaceX, которые были выпущены в конце июня, также резко потеряли в цене. Впрочем, вчерашнюю торговую сессию акции SpaceX завершили на отметке чуть выше $135, но в моменте они всё равно опускались ниже цены размещения.

В любом случае, на IPO этой компании кто-то хорошо заработал, как поясняет источник. По крайней мере, более 20 инвестиционных банков, которые принимали участие в подготовке мероприятия, на своих комиссионных получили сообща $500 млн. Да и биржевые спекулянты наверняка не остались в накладе на таких колебаниях курса акций SpaceX. Впрочем, питая к ним давнюю неприязнь, Маск старался организовать IPO таким образом, чтобы минимизировать доступ этих игроков рынка к ценным бумагам SpaceX. Основная часть вложившихся в акции компании инвесторов рассчитывает держать их на протяжении длительных сроков. Сотрудникам SpaceX запрещено продавать принадлежащие им акции до августа текущего года. Крупные участники IPO вообще будут ждать 366 дней после этого события, чтобы приступить к продаже своих акций. Недавнее включение акций SpaceX в индекс Nasdaq 100 оказало лишь кратковременное благоприятное влияние на их курсовую стоимость, поскольку они в итоге всё равно упали в цене.

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Теги: spacex, акции, ipo, биржа
spacex, акции, ipo, биржа
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