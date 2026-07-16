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Китайская DDR5 оказалась капризной в разгоне и оказалась медленнее памяти SK hynix

Память DDR5 производства китайской ChangXin Memory Technologies (CXMT) в последнее время обсуждается всё чаще, потому что всё больше производителей пытаются легализовать её присутствие вопреки американским санкциям. Однако ряд тестов, проведённых оверклокером Safedisk, показал, что китайская память по производительности уступает аналогичным решениям SK hynix, а также параметры продукции может варьироваться от партии к партии, обращает внимание Tom’s Hardware.

Источник изображения: cxmt.com

Источник изображения: cxmt.com

Несмотря на отсутствие передового оборудования для EUV-литографии, CXMT в конце 2025 года начала производство памяти DDR5. По неофициальным данным, уже в этом году она может сравняться по объёмам выпуска с американской Micron, и Китай окажется вторым по величине производителем памяти в мире. При таких показателях неудивительно, что китайские компании уже начали закупать оперативную память на чипах CXMT, чтобы заполнить пробел на потребительском рынке.

В этом году производители материнских плат один за другим подтверждают, что память DDR5 от CXMT вполне работоспособна, а оптимизация BIOS позволила ей работать на частоте выше 8000 МТ/с. Память CXMT в региональных системах стали использовать Dell и HP, а Lexar, Kingbank, Netac, Asgard, Gloaway и другие начали выпускать модули памяти на чипах китайского производителя.

Safedisk провёл тестирование комплекта Kingbank объёмом 48 Гбайт (2 × 24 Гбайт) DDR5-6000 с таймингом CL36 и выявил несколько слабых мест, хотя и разогнал его до 8600 МТ/с при CL44. Как оказалось, нельзя просто повысить напряжение, чтобы эта память заработала на более высокой тактовой частоте; она также плохо реагирует на корректировку субтаймингов, вынуждая пользователя оставаться на базовом уровне задержки CAS. Разные партии памяти на чипах CXMT показывают разные результаты, то есть применительно к китайскому производителю «кремниевая лотерея» имеет большее значение. Модули DDR5 от SK hynix при тех же частотах, утверждает эксперт, демонстрируют лучшие показатели таймингов и напряжения, а модули на чипах CXMT в целом хуже поддаются разгону.

Таким образом, популярный тезис о Китае как спасителе потребительского рынка подтверждается лишь отчасти, но CXMT, в отличие от «большой тройки», меньше зависит от крупных клиентов и может выпускать больше памяти DDR5. При этом едва ли она будет дешевле. Продукция CXMT пока представлена преимущественно на китайском рынке, и при выходе на международный компании пришлось бы переубеждать значительное число скептиков. И, конечно, ей потребуется подтвердить надёжность своей продукции. В свете грядущего выхода на биржу статус CXMT как претендента на массовый рынок представляется лишь вопросом времени.

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Теги: cxmt, ddr5, тестирование
cxmt, ddr5, тестирование
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