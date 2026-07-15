IPO китайского производителя памяти CXMT на сумму $8,5 млрд станет крупнейшим в истории национальной полупроводниковой отрасли

Открывшая текущий год новость о намерениях CXMT привлечь в ходе IPO до $4,2 млрд на этой неделе была актуализирована. Официальная заявка, поданная национальным регуляторам, позволяет понять, что CXMT рассчитывает привлечь по итогам мероприятия $8,54 млрд. Это станет крупнейшим размещением среди китайских эмитентов из числа представителей полупроводниковой отрасли.

Как следует из заявки, CXMT выведет на биржу в Шанхае около 10 % своих акций, что позволит привлечь $8,54 млрд. С учётом высочайшего спроса на память, период для проведения IPO выбран удачно. Компания смогла выйти на безубыточность, а приток нового капитала позволит ей не только увеличить объёмы производства памяти, но и освоить выпуск передовой HBM, которая необходима ускорителям ИИ китайской разработки.

CXMT уже является четвёртым в мире производителем памяти типа DRAM, хотя и обслуживает преимущественно китайский рынок. Впрочем, активность зарубежных производителей материнских плат по адаптации её продукции к использованию со своими изделиями указывает на готовность CXMT продвигать свою память за пределами КНР. В первом квартале текущего года чистая прибыль CXMT выросла более чем на 1688 %, а выручка увеличилась на 719 %. Этому способствовали высокий спрос на память и стремительный рост цен. Контрактный производитель чипов SMIC после выхода на биржу в 2020 году смог привлечь $6,8 млрд, поэтому компания CXMT намерена перекрыть его достижение в данной сфере.