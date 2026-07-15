Сегодня 15 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники IPO китайского производителя памяти CXMT...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

IPO китайского производителя памяти CXMT на сумму $8,5 млрд станет крупнейшим в истории национальной полупроводниковой отрасли

Открывшая текущий год новость о намерениях CXMT привлечь в ходе IPO до $4,2 млрд на этой неделе была актуализирована. Официальная заявка, поданная национальным регуляторам, позволяет понять, что CXMT рассчитывает привлечь по итогам мероприятия $8,54 млрд. Это станет крупнейшим размещением среди китайских эмитентов из числа представителей полупроводниковой отрасли.

Источник изображения: CXMT

Источник изображения: CXMT

Как следует из заявки, CXMT выведет на биржу в Шанхае около 10 % своих акций, что позволит привлечь $8,54 млрд. С учётом высочайшего спроса на память, период для проведения IPO выбран удачно. Компания смогла выйти на безубыточность, а приток нового капитала позволит ей не только увеличить объёмы производства памяти, но и освоить выпуск передовой HBM, которая необходима ускорителям ИИ китайской разработки.

CXMT уже является четвёртым в мире производителем памяти типа DRAM, хотя и обслуживает преимущественно китайский рынок. Впрочем, активность зарубежных производителей материнских плат по адаптации её продукции к использованию со своими изделиями указывает на готовность CXMT продвигать свою память за пределами КНР. В первом квартале текущего года чистая прибыль CXMT выросла более чем на 1688 %, а выручка увеличилась на 719 %. Этому способствовали высокий спрос на память и стремительный рост цен. Контрактный производитель чипов SMIC после выхода на биржу в 2020 году смог привлечь $6,8 млрд, поэтому компания CXMT намерена перекрыть его достижение в данной сфере.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Выход на IPO, интерес Apple и высокие цены на память помогут CXMT запустить производство HBM в Китае
Антикризисные меры: производители массово адаптируют ПК и материнские платы к китайской памяти CXMT
Китайская CXMT продала Tencent ещё не выпущенной памяти на $3 млрд
Nvidia лишь недавно отгрузила в Китай небольшое количество ускорителей H200
Первым устройством OpenAI станет умная колонка
Meta✴ готовится раскрыть подробности новых VR-гарнитур на Connect 2026 в сентябре
Теги: cxmt, ipo, финансы, китайские производители, производство микросхем
cxmt, ipo, финансы, китайские производители, производство микросхем
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
По Android-смартфонам начал распространяться троян RedHook, опустошающий банковские счета жертвы
Китайцы представили смартфон, которому больше не нужны приложения — всё делает ИИ-агент
Чудеса оптимизации: китайцы в 149 раз ускорили работу нейросетей без повышения производительности чипов
GAC Aion RT установил мировой рекорд по самому низкому энергопотреблению среди электромобилей
Capcom объяснила, зачем спустя два с половиной года после релиза выпускает для Dragon’s Dogma 2 дополнение Dark Arisen
Второй раунд внешнего финансирования увеличит капитализацию DeepSeek до $71 млрд 23 мин.
Суд отклонил обвинения в адрес Apple в несоблюдении закона о защите детей в Сети на платформе iCloud 42 мин.
Meta отвергла обвинения в использовании ИИ для отбора сотрудников под увольнение 5 ч.
Google показала мультимодальную ИИ-модель для Pixel 10, которая работает без интернета 8 ч.
Партийная RPG с японским колоритом Expeditions: Samurai прорубит дорогу в ранний доступ Steam уже совсем скоро — новый трейлер и дата выхода 10 ч.
Spotify превратил поиск музыки в простой диалог с ИИ 10 ч.
Короткие ссылки Telegram снова работают: домен t.me восстановился спустя сутки после отключения 11 ч.
Telegram получил мощный редактор статей, сообщества и 350 млн GIF 12 ч.
«В таком климате вы никогда не дождётесь новой WoW или Morrowind»: продюсер Doom: The Dark Ages обрушился с критикой на владельцев игровой индустрии 13 ч.
Еврокомиссия одобрила обязательства SAP по устранению нарушений антиконкурентного законодательства 14 ч.
IPO китайского производителя памяти CXMT на сумму $8,5 млрд станет крупнейшим в истории национальной полупроводниковой отрасли 2 ч.
Nvidia лишь недавно отгрузила в Китай небольшое количество ускорителей H200 2 ч.
Первым устройством OpenAI станет умная колонка 4 ч.
Meta готовится раскрыть подробности новых VR-гарнитур на Connect 2026 в сентябре 5 ч.
Arm-процессоры Graviton5 оказались быстрее Intel Xeon 6, но отстали от AMD EPYC Turin в тестах инстансов AWS 7 ч.
ЕС разрешил не делать батареи в Apple Watch и других носимых гаджетах сменными 8 ч.
Робопсу Spot от Boston Dynamics нашли новую работу — теперь он доставляет посылки 9 ч.
Новая статья: Обзор видеокарты Acer Nitro Intel Arc B570 OC 9 ч.
«Союз МС-29» привёз на МКС американца и двух россиян для испытаний робота-аватара и новых космических технологий 10 ч.
Дефицит памяти вырастет к 2030 году до 28,7 Эбайт — рынку будет не хватать четверти DRAM 10 ч.