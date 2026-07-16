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Индия выделила $20 млрд на развития производства чипов и смартфонов в стране

Усилия индийского правительства по локализации производства смартфонов сложно не заметить — к весне этого года четверть всех продаваемых в мире iPhone была собрана в Индии. Попутно ведутся работы над локализацией производства чипов. Новая программа субсидирования, утверждённая властями Индии, подразумевает выделение на эти цели почти $20 млрд.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Как отмечает Seeking Alpha, кабинет министров Индии утвердил реализацию программы Semicon 2.0, которая будет определять траекторию развития национальной полупроводниковой и электронной промышленности в ближайшие годы. Примерно треть указанной суммы будет направлена на поддержку организации производства в Индии смартфонов, а остальные средства пойдут на локализацию разработки и изготовления полупроводниковых компонентов. В идеале в Индии должны будут появиться собственные разработчики чипов, которые позволят стране достичь суверенитета в этой сфере. Первое предприятие соответствующего назначения на территории Индии будет введено в строй в 2028 году, как предполагают условия программы Semicon 2.0.

Власти будут субсидировать продажи смартфонов местной сборки, покрывая от 2,5 до 5 % их стоимости. В случае, если степень локализации смартфонов будет расти, добавится ещё 1,5 % субсидии. Подрядчики Apple типа Tata Electronics и Foxconn уже собирают на территории Индии почти полный ассортимент iPhone. Конкурирующая Samsung Electronics тоже наладила выпуск смартфонов в Индии. Новая программа правительственной поддержки базируется на прежней, которая была запущена в 2021 году и предполагала выделение $10 млрд субсидий на организацию производства чипов в стране. Двумя годами позднее американская Micron Technology объявила о намерениях построить в Индии предприятие по упаковке и тестированию микросхем памяти. Общий бюджет этого проекта достигнет $2,75 млрд с учётом государственных субсидий.

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Теги: индия, производство микросхем, субсидии, полупроводники
индия, производство микросхем, субсидии, полупроводники
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