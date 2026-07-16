Nvidia представила компактные компьютеры Jetson T3000 и T2000 на чипах Blackwell для роботов

Компания Nvidia анонсировала две компактные вычислительные платформы Jetson Thor для роботов, промышленного оборудования и других периферийных систем искусственного интеллекта. Модели Jetson T3000 и T2000 планируется выпустить в первом квартале 2027 года.

Платформа Jetson Thor T3000 использует графический процессор Nvidia Blackwell и восьмиядерный процессор Arm Neoverse. Она обеспечивает производительность ИИ на уровне 865 FP4 TFLOPS. Система оснащена 32 Гбайт памяти LPDDR5X с пропускной способностью 273 Гбайт/с и поддерживает сетевое подключение со скоростью до 25 Гбит/с.

Nvidia заявляет, что T3000 примерно вдвое компактнее и потребляет примерно вдвое меньше энергии, чем существующий модуль T5000. Несмотря на уменьшение размеров, компьютер может обеспечить аналогичную производительность при выполнении таких задач, как обработка естественного языка, компьютерное зрение и моделирование робототехнических систем, отмечает Nvidia.

Jetson Thor T2000 — это более доступный вариант с производительностью 400 FP4 TFLOPS, оснащённый 16 Гбайт памяти. Nvidia ожидает, что этот компьютер будет использоваться в системах компьютерного зрения, мобильных роботах, промышленных манипуляторах и других машинах, которым не требуется производительность уровня T3000.

Разработчики смогут эмулировать T3000 уже в конце этого месяца, используя JetPack 7.2.1 и текущий комплект разработчика Jetson AGX Thor. Эмуляция T2000 появится позже, а выпуск физических модулей T3000 и T2000 запланирован на первый квартал 2027 года.