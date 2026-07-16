Samsung Health пообещала не удалять данные пользователей, запретивших обучать на них ИИ

Подразделение Samsung Health развеяло недопонимание, связанное с удалением данных о состоянии здоровья пользователей, которые запретили обучать на этой информации модели искусственного интеллекта.

Ранее СМИ сообщили, что платформа Samsung Health предоставила пользователям непростой выбор: или дать разрешение использовать для обучения ИИ данные о состоянии своего здоровья, такие как количество шагов, сон, принимаемые препараты, полные медицинские записи, в том числе лечение, результаты анализов и многое другое; или отказаться от их синхронизации — компания их просто удалит по истечении определённого срока.

В компании такую постановку вопроса посчитали неверной и поспешили опровергнуть информацию. «Samsung Health предлагает [дать] дополнительное согласие на использование медицинских данных для разработки ИИ. Пользователи могут отозвать это согласие в любое время. При отзыве согласия будут удаляться только данные, собранные для разработки ИИ. Ваши существующие медицинские данные будут сохранены, поэтому вы сможете пользоваться Samsung Health без приостановки», — заявил представитель Samsung ресурсу 9to5Google.

Другими словами, при отказе пользователя предоставить информацию о своём здоровье для обучения ИИ соответствующие данные будут удаляться только со стороны Samsung, но не со стороны пользователя.