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По Instagram✴ прокатилась волна блокировок аккаунтов — пользователи винят ИИ

В последние несколько недель участились жалобы пользователей Instagram на значительное увеличение числа частично или полностью заблокированных по ошибке учётных записей. Прямые доказательства отсутствуют, но есть подозрение, что проблема может быть связана с системой искусственного интеллекта.

Источник изображения: Becca Tapert / unsplash.com

Источник изображения: Becca Tapert / unsplash.com

Пользователи Instagram сообщают на других платформах, что их аккаунты были заблокированы, несмотря на то, что они не нарушали условий обслуживания или других правил. А при подаче апелляций администрации сервиса в некоторых случаях ответа так и не поступает. Некоторые отметили, что у них нет способов напрямую связаться с сотрудником службы поддержки Meta, и непонятно, что делать дальше. Не помогает ни отправка удостоверения личности, ни обращения к Meta через любые другие официальные каналы.

Обсуждение проблемы приняло массовый характер на Reddit и в соцсети X; петиция на Change.org по поводу блокировок уже собрала более 4000 подписей. Ситуация настолько накалилась, что всё чаще звучит предложение подать к Meta коллективный иск по поводу необоснованных массовых блокировок. Нечто подобное в прошлом году случилось с платформой Pinterest, и после того, как группа пользователей пригрозила судебным иском, компания вынуждена была признать проблему и списать её на «внутреннюю ошибку», не углубляясь в подробности — но она заверила, что к ИИ-модерации проблема отношения не имеет.

Без доступа ко внутренним данным Meta сложно сказать, обусловлена ли волна блокировок увеличением числа ложных срабатываний. Некоторые из пострадавших пользователей Instagram заявили, что система в качестве причины блокировок указывала серьёзные правонарушения, в том числе жестокое обращение с детьми. Такие обвинения, отмечают пользователи платформы, могут разрушить их карьеру и репутацию.

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Теги: ii, me, ии, блокировка
ii, me, ии, блокировка
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