«Противостояние один на один — это здорово»: разработчики Call of Duty: Modern Warfare 4 не испугались конкуренции с GTA VI

Соруководитель американской студии Infinity Ward Марк Григсби (Mark Grigsby) в интервью Destructoid рассказал, каково выпускать крупнобюджетную игру незадолго до великой и ужасной GTA VI от Rockstar Games.

Напомним Infinity Ward сейчас готовит к релизу Call of Duty: Modern Warfare 4. Продолжение нашумевшей подсерии выходит 23 октября — менее чем за месяц до GTA VI, окончательно и бесповоротно запланированной на 19 ноября.

По словам Григсби, на релизе каждой игры за свою 28-летнюю карьеру в индустрии он испытывает высокое давление, и относительная близость Call of Duty: Modern Warfare 4 и GTA VI сна его не лишит.

Григсби назвал себя давним фанатом франшизы (играет со времён первых частей) и подчеркнул, что индустрии полезно иметь таких тяжеловесов, как Grand Theft Auto, Fortnite или Call of Duty.

«С нетерпением жду возможности поиграть в [GTA VI]. Боюсь ли я? Нет. Но мир есть мир <...> Знаете, небольшое противостояние один на один — это здорово», — уверенно заявил Григсби.

Ранее аналитики из компании Ampere на основе данных прошлых лет пришли к выводу, что основной жертвой GTA VI в игровом календаре второй половины 2026 года станет именно Call of Duty: Modern Warfare 4.

Call of Duty: Modern Warfare 4 выйдет на PC (Steam, Microsoft Store, Battle.net), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2. Обещают мрачную кампанию, приземлённый мультиплеер, эвакуационный режим DMZ и перевод на русский.