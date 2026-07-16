Илон Маск купил энергетическую компанию за $1 млрд, чтобы запитать ИИ-гигафабрику Colossus

Илон Маск (Elon Musk) без особого шума приобрёл энергетическую компанию APR Energy, управляющую парком мобильных газовых и дизельных турбин общей мощностью более 1 ГВт, чтобы обеспечить электроэнергией ЦОД Colossus 1 и 2 компании SpaceXAI (дочерняя компания SpaceX, бывшая xAI).

Финансовые подробности сделки неизвестны. Судя по тому, что, согласно обнародованной информации, покупка 5 % акций APR Energy, принадлежавших миноритарному акционеру, обошлась в $50,4 млн, стоимость всей сделки превышает $1 млрд.

Пресс-релиза по этому поводу не было, и о сделке стало известно благодаря уведомлению Федеральной торговой комиссии (FTC) США, которая одобрила её в ускоренном порядке, без дополнительной антимонопольной проверки.

Используя газовые турбины APR Energy для обеспечения работы ЦОД, Маск экономит время и деньги. Поскольку эти ЦОД потребляют огромные объёмы электроэнергии, для обеспечения их энергоснабжения потребуется модернизировать электросети. К тому же потребуется несколько месяцев, если не лет, прежде чем он получит разрешение на подключение дата-центров к сети. Помимо необходимости прохождения ряда регуляторных процедур, компания наверняка столкнётся с противодействием со стороны жителей региона, протестующих против строительства здесь новых электростанций.

Жители окрестностей уже подали иск против SpaceXAI и Илона Маска из-за использования до 35 турбин для обеспечения работы ЦОД в Южном Мемфисе без необходимых разрешений и контроля за загрязнением окружающей среды, что является нарушением «Закона о чистом воздухе» (Clean Air Act). Впрочем, отстоять свои права им будет сложно, учитывая позицию Министерства юстиции США, заявившего, что Colossus 2 «поддерживает критически важные операции» в интересах национальной безопасности.