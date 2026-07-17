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Индийское предприятие Tata на первых порах сможет выпускать чипы лишь по 90-нм техпроцессу

Компания Tata Electronics уже несколько лет назад начала реализацию проекта по строительству в индийском штате Гуджарат первого в стране завода по обработке кремниевых пластин. Изначально звучали планы по освоению 28-нм технологии производства чипов на этом предприятии, но теперь Bloomberg сообщает, что всё сведётся к более зрелой 90-нм технологии.

Источник изображения: Tata Electronics

Источник изображения: Tata Electronics

Напомним, индийской компании хоть и предстоит освоить с нуля производство чипов, делать это она будет не в одиночку, а при поддержке тайваньской PSMC, которая имеет опыт контрактного производства полупроводниковых компонентов. По словам представителей Tata Electronics, которые ответили на запрос Bloomberg, проект всегда подразумевал начало выпуска чипов по технологиям 55 и 90 нм, и только потом планировался переход к более совершенным 28 нм. В целом, предприятие должно предлагать спектр техпроцессов от 28-нм до 110-нм, и на первый делается особенный упор. Представители PSMC также подчеркнули, что в Индии будет освоен выпуск 28-нм продукции. Планомерный переход от более зрелых техпроцессов к более сложным является обычной практикой, по словам сотрудников тайваньской компании.

Как известно, на этой неделе индийские власти одобрили выделение $13,3 млрд субсидий непосредственно на поддержку инициатив по разработке и выпуску чипов на территории страны. Эти средства достанутся только будущим проектам, а реализуемый Tata этого права лишён. Впрочем, данное предприятие охватывается ранними субсидиями на сумму до $5 млрд, если отталкиваться от предполагаемого бюджета в $10,7 млрд. Представители Tata Group на годовом отчётном мероприятии подчеркнули, что от 28-нм технологии холдинг будет двигаться в сторону более совершенных литографических технологий. В масштабах мирового рынка 28-нм техпроцесс всё ещё актуален для широкого спектра электронных компонентов, но 90-нм на этот статус претендовать точно не может. По словам индийских чиновников, предприятие Tata Electronics в Гуджарате начнёт выпуск серийной продукции к середине 2028 года. Это как минимум на полтора года позже, чем планировалось изначально.

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Теги: tata, tata electronics, производство микросхем, индия, полупроводники
tata, tata electronics, производство микросхем, индия, полупроводники
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