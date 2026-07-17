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Очередной испытательный полет SpaceX Starship отменили в самый последний момент

SpaceX планировала произвести 13-й испытательный запуск ракеты Starship, но в последний момент была вынуждена его отменить. При старте установленных на ускоритель 33 двигателей Raptor миссия была прервана.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

«Чтобы разобраться в причинах отмены миссии после начала запуска двигателей, мы потратим некоторое время, а затем определим наши дальнейшие действия», — заявил в ходе веб-трансляции представитель SpaceX Дэн Хуот (Dan Huot). В действительности компания быстро выявила причину сбоя и устранила её. «Для уверенности в успешном полете будут сняты и заменены два двигателя Raptor. Наиболее вероятное время запуска — начало следующей недели», — написал впоследствии в соцсети X глава компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk).

Ракета Starship должна была стартовать в рамках 13-го испытательного полёта с космодрома Starbase в Южном Техасе 16 июля в 18:45 по времени Восточного побережья США (17 июля в 01:45 мск), в самом начале полуторачасового стартового окна. Это второй полёт варианта Starship Version 3 (V3). Первый запуск Starship V3 в рамках 12-го испытательного полёта состоялся 22 мая — он прошёл преимущественно успешно, но возникли некоторые проблемы. В частности, первая ступень Super Heavy не смогла вернуться в исходное положение для контролируемой посадки в Мексиканском заливе, а верхняя ступень Starship не смогла повторно запустить один из своих двигателей Raptor в космосе.

Второй шанс Starship V3 получит в ходе 13-го испытательного полёта, цели которого схожи с целями предыдущего: первая ступень должна оказаться в нужной точке Мексиканского залива, а кораблю предстоит облететь значительную часть земного шара и произвести контролируемую посадку у побережья Западной Австралии — в ходе 12-го полёта это удалось. Наиболее примечательным отличием является настоящая полезная нагрузка — 20 спутников SpaceX Starlink V3 нового поколения. Компания надеется развернуть на низкой околоземной орбите группировку из 100 тыс. таких аппаратов, а 13-й полёт станет первым в истории запуском этих спутников в космос. Надолго они в космосе, однако, пока не останутся: корабль выведет их на суборбитальную траекторию, и примерно через 20 минут они рухнут на Землю. Шесть из этих аппаратов Starlink будут оснащены камерами для съёмки теплозащитного экрана корабля. Аналогичным образом в ходе 12-го испытательного полёта сработала пара макетов аппаратов Starlink V2.

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Теги: spacex, starship, испытания
spacex, starship, испытания
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