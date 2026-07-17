Си Цзиньпин призвал открыть ИИ для всех и сделать его безопасным

Участие главы китайского государства Си Цзиньпина (Xi Jinping) в конференции World AI Conference в Шанхае было анонсировано заранее, подчёркивая то значение, которое власти страны придают развитию ИИ-отрасли. Его выступление на мероприятии позволило понять, что Китай готов расширять своё влияние на мировом рынке систем ИИ, но при этом сохранять доступность соответствующих технологий и их безопасность.

По словам Си Цзиньпина, в развитии ИИ должны принимать участие многие страны, нельзя ограничивать доступность этой технологии узким кругом государств. «Развитие ИИ должно обеспечиваться не сольным выступлением одной страны, а симфонией международного сотрудничества», — образно выразился китайский лидер. Как известно, китайские ИИ-модели обрели популярность далеко за пределами страны во многом благодаря своей доступности, поэтому власти КНР готовы поддерживать эту экспансию. Каких средств это будет им стоить, не уточняется, но Си Цзиньпин заявил о намерениях подготовить до 5000 образовательных курсов, которые будут доступны гражданам других стран, желающим обучиться работе с китайскими ИИ-моделями.

Си Цзиньпин дал понять, что власти КНР хотят превратить страну в лидера на международном рынке ИИ, при этом обеспечивая общедоступность данных технологий. Он также призвал страны так называемого «глобального юга» развивать необходимую для работы с ИИ-технологиями локальную инфраструктуру. Си отметил, что к созданной недавно Всемирной организации по сотрудничеству в сфере ИИ (World AI Cooperation Organization) присоединились Россия, Бразилия и другие страны в количестве 29 штук. Глава китайского государства также подчеркнул, что участники организации должны учитывать как прямые, так и косвенные риски, возникающие при внедрении ИИ. Как ранее сообщало агентство Bloomberg, китайские чиновники на своих заседаниях обсудили возможность ограничения доступа зарубежных пользователей к передовым китайским ИИ-моделям.

Китай намерен не только развивать собственное программное обеспечение для ИИ, но и разрабатывать полупроводниковые компоненты, а также строить профильные ЦОД по всей стране. На этой неделе был анонсирован план по международному сотрудничеству в сфере ИИ, который подразумевает формирование единых стандартов, обмен данными и опытом, а также совместное развитие вычислительных мощностей.