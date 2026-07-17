«Вот это город, достойный бога»: художник впечатлил фанатов The Elder Scrolls III: Morrowind воссозданием Вивека в реалистичном масштабе

Австралийский 3D-художник Лео Торрес (Leo Torres) продолжает воссоздавать в реалистичном масштабе знаковые локации из легендарной ролевой игры The Elder Scrolls III: Morrowind от Bethesda Game Studios.

На этот раз настала очередь многоуровневого города-гиганта Вивека — столицы, политического и культурного центра всего острова Вварденфелл, на котором разворачиваются события The Elder Scrolls III: Morrowind.

Вивек представляет собой искусственный архипелаг с многоуровневыми зданиями-кантонами в качестве «островов». На самом большом располагается дворец Вивека — одного из богов Трибунала.

По словам Торреса, планировке реалистичной версии Вивека необязательно быть логичной, ведь «чего хочет Вивиек, того он и добивается». Так что художник позволил себе слегка отойти от правдоподобности.

Четырёхминутный ролик включает взгляд на Вивек с высоты птичьего полёта и «пролёт» по его улицам. Рендеринг происходил в Unreal Engine 5.8 на RTX 3090. Торрес использовал технологии Lumen, Megalights, Nanite и TSR.

Пользователи в комментариях остались впечатлены новой работой Торреса и оценили внимание художника к деталям. «Вот это город, достойный бога», — уверен Morrowind.Chronicles.

The Elder Scrolls III: Morrowind вышла в 2002 году на PC и Xbox. Несмотря на культовый статус, Bethesda переиздавать игру не спешит. Моддеры тем временем работают над неофициальным ремейком под названием Skywind.