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ИИ не лишил новичков работы, но изменил правила входа в профессию

В 2023 году исследователи, изучавшие искусственный интеллект, установили, что большие языковые модели на удивление хорошо справляются с задачами, которые выполняют работники начального уровня, но испытывают трудности с более сложными. В последующие годы компании, внедряющие ИИ, начали сокращать набор сотрудников начального уровня; теперь же пришло понимание, что молодые работники способны пополнить кадровую иерархию компании и привнести в неё навыки взаимодействия с ИИ, пишет Financial Times.

Источник изображений: Igor Omilaev / unsplash.com

Источник изображений: Igor Omilaev / unsplash.com

В этом году американские компании планируют принять на работу на 5,6 % больше молодых специалистов, чем предполагали прошлогодние прогнозы. Предприятия в различных секторах — от консалтинга и юриспруденции до инженерного дела и моды — изменили механизмы найма, программы обучения и корпоративную культуру: они готовятся к эпохе ИИ. Компании, внедрившие ИИ, стали нанимать сотрудников на 10 % активнее, показало недавно опубликованное исследование Ramp. Есть, однако, мнение, что отказ от рутинной повторяющейся работы может лишить начинающих сотрудников опыта, который понадобится им при дальнейшем руководстве гибридными подразделениями, состоящими из людей и ИИ-агентов.

Теперь от кандидатов на начальные должности в наиболее подверженных влиянию ИИ отраслях требуются навыки, традиционно предъявлявшиеся к более опытным сотрудникам, — в том числе принятие решений на основе данных и даже управление персоналом. По сравнению с 2019 годом количество объявлений о вакансиях с условиями «сеньоризации» должностей начального уровня увеличилось на 35 %. Salesforce в этом году примет на работу тысячу молодых специалистов и стажёров — больше, чем в 2025 году. Точного понимания того, как внедрение большего количества рабочих мест с использованием ИИ повлияет на иерархию компании, пока нет. Есть мнение, что менеджерам среднего звена придётся стать «играющими тренерами», помогая направлять младших сотрудников. Не исключено, что исчезнуть могут и эти промежуточные звенья: молодые специалисты лучше понимают, как работает ИИ, а опытные сотрудники способны за его счёт эффективно повысить производительность своего труда.

Отсутствие базовых навыков может серьёзно повлиять на качество работы, и взаимодействие с ИИ только усугубляет этот эффект. Полагаясь на ИИ, молодые специалисты не получают новых знаний, и у них не вырабатываются навыки критического мышления. Если раньше дизайнер автомобиля мог допустить ошибку в пропорциях или линиях, говорят в Pininfarina, то с использованием ИИ на визуализации автомобиля с двигателем внутреннего сгорания может не оказаться решётки радиатора, и молодой специалист этого не заметит. Особенно ценными при приёме на работу оказываются «мягкие навыки»: творческие способности, эмпатия, рассудительность и умение налаживать связи — в новых вакансиях упоминание о них встречается в 2,5 раза чаще. Но оценить или развить эти навыки непросто.

Ещё одна проблема — отсутствие согласованности между учебными заведениями и работодателями. 78 % руководителей вузов уверены, что их выпускники соответствуют ожиданиям работодателей; более половины последних, однако, указывают, что им по-прежнему трудно найти выпускников, готовых к работе с ИИ. Появление ИИ-агентов для задач программирования вернуло спрос на выпускников гуманитарных специальностей; кандидаты из элитных университетов теперь не так востребованы. Гуманитарии привносят в работу свои социальные навыки и опыт междисциплинарной деятельности — им больше не нужно вырастать в среде программистов, потому что теперь «программировать может каждый», напоминают эксперты.

ИИ развивается быстрее, чем пользователи успевают за ним: некоторые модели устаревают раньше, чем средний работник успевает их по-настоящему освоить. Молодым специалистам потребуется активно обновлять свои знания о новых технологиях. ИИ эффективен не только при выполнении рабочих задач начального уровня — он хорош и как средство обучения. ИИ способен имитировать сложные проблемы, с которыми может столкнуться начинающий юрист или инженер, помогая им повышать компетентность.

В Германии DHL обучает ИИ на своих официальных руководствах и обращается к опытным сотрудникам с просьбой дополнять или изменять базы знаний перед выходом на пенсию — предприятия формируют институциональную память, из которой каждый сможет черпать информацию. Система ИИ консалтинговой фирмы Cognizant помогает новым сотрудникам ориентироваться в коллективе — им больше не нужно получать новые знания, «гуляя по коридорам». Luminance обучила ИИ на большом объёме юридической документации — молодым специалистам не требуется обращаться за комментариями по конкретным делам к опытным коллегам. Лишь 10 % навыков новые сотрудники получают в ходе формального обучения, отмечают в инженерно-консалтинговой фирме Arup, а около 70 % усваиваются непосредственно на рабочем месте. При этом техническая подготовка и глубокие знания физики соискателям необходимы в любом случае.

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Теги: ии, кадры, выпускники
ии, кадры, выпускники
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