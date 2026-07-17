Steam Machine с Windows оказалась немного быстрее, чем со SteamOS

Компактный игровой компьютер Valve Steam Machine работает под управлением Windows немного быстрее, чем под комплектной SteamOS, установили авторы YouTube-канала ETA Prime, которые испытали производительность модифицированной версии ПК с обеими платформами.

Экспериментаторы увеличили объём памяти DDR-5600 с 16 до 64 Гбайт, что может немного исказить чистоту опыта, но эта конфигурация использовалась как со SteamOS, так и в Windows, для которой Valve любезно опубликовала драйверы. Наиболее заметной разница оказалась в бенчмарке Geekbench 6: Windows продемонстрировала рост производительности на 3,3 % в однопоточном режиме и на 22 % — в многопоточном.

Valve Steam Machine

В играх разрыв был не столь критическим. Например, Cyberpunk 2077 при разрешении 1080p показал 74 кадра в секунду под SteamOS и 68 — под Windows 11. Когда разрешение увеличили до 4K, Windows показала 20 кадров в секунду, а SteamOS — 18.

При запуске Shadow of the Tomb Raider обе ОС показали разницу в пределах статистической погрешности — около 2 кадров в секунду при разрешениях 1080p, 1440p и 4K. То же верно и для Horizon Zero Dawn, причём для обеих игр, чтобы добиться адекватной частоты кадров, пришлось подключать технологию масштабирования.