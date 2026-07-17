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Bethesda назвала Starfield «важной частью» своего будущего и намекнула на новое сюжетное дополнение в 2027 году

В сегодняшнем обращении к фанатам Bethesda Game Studios рассказала не только о новых играх в разработке (целых четыре Fallout), но и дальнейшей поддержке уже вышедших проектов.

Источник изображения: Steam (神魔蜀黍)

Источник изображения: Steam (神魔蜀黍)

По словам Bethesda Game Studios, вышедшая в 2023 году космическая ролевая игра Starfield остаётся «важной частью нашего будущего». Студия продолжит поддерживать проект дополнительным контентом.

Обещают новые истории, точечные геймплейные и другие улучшения, а также запуск Starborn в 2027 году. Предполагается, что под этим названием скрывается следующее сюжетное дополнение к Starfield.

Аудитория Starfield превысила 17 млн человек, которые наиграли в RPG почти 1 млрд часов. Более 40 % пользователей установили хотя бы один мод из магазина Creations — Bethesda продолжит вкладываться в персонализацию игрового опыта.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Тем временем многопользовательская ролевая игра Fallout 76 с момента релиза в 2018 году получила без малого 70 бесплатных обновлений. Грядущее дополнение называется Raven Rock и станет приквелом к Fallout 3.

Условно-бесплатный симулятор смотрителя убежища Fallout Shelter, ориентированный на мобильные устройства, остаётся самой популярной портативной Fallout — более 250 млн игроков. Готовится свежий контент, включая новые сезоны.

Ранее стало известно, что Bethesda Game Studios работает над The Elder Scrolls VI (активное производство) и Fallout 5 (препродакшен), ремастерами Fallout 3 и Fallout: New Vegas, а также помогает Obsidian Entertainment с новой игрой Fallout.

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Теги: starfield, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
starfield, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
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