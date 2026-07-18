TikTok начала тестировать инструмент для выявления ИИ-дипфейков внешности пользователей

TikTok начала тестировать новый инструмент, позволяющий авторам находить ИИ-дипфейки с использованием своей внешности. На первом этапе доступ к функции получат лишь некоторые создатели контента из США.

Для получения доступа к инструменту участникам тестирования необходимо пройти подтверждение личности через сервис Jumio, выполнив проверку документа и селфи в режиме реального времени. При этом, как сообщил представитель TikTok Закари Кайзер (Zachary Kizer) изданию The Verge, Jumio не сохраняет документы пользователей, а изображения применяются исключительно для сопоставления внешности и выявления возможных случаев их несанкционированного использования.

После успешной проверки система автоматически начнёт анализировать публикации на предмет наличия сгенерированных искусственным интеллектом дипфейков. Авторы получают возможность просматривать результаты сканирования и при необходимости отправлять жалобы о нарушающих правила роликах или аккаунтах. Аналогичный инструмент ранее начала внедрять YouTube, открыв недавно к нему доступ для всех совершеннолетних пользователей.