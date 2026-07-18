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США захотели «свою долю» от сверхприбылей корейских производителей чипов

США захотели получить долю от огромной прибыли южнокорейских компаний — производителей полупроводниковой продукции, полученной благодаря буму производства чипов для искусственного интеллекта. Свои притязания они объяснили высоким спросом на корейские чипы в США, пишет Korea Times.

Источник изображения: skhynix.com

Источник изображения: skhynix.com

Это происходит на фоне дебатов о том, как определяется избыточный характер прибыли, следует ли делиться ей с субподрядчиками или даже общественностью, и на какую долю имеет право каждый субподрядчик или участник. На состоявшейся в июне встрече заместитель торгового представителя США Рик Свитцер (Rick Switzer) заявил министру торговли Кореи Ё Хан Ку (Yeo Han-koo), что американская сторона заслуживает доли в огромной прибыли SK hynix и Samsung Electronics, сообщил источник издания.

«Это обосновали тем, что американские компании закупили большие объёмы корейских полупроводников, внесли свой вклад в прибыль корейских фирм. Так что, если местные партнёры корейских производителей чипов имеют право на часть прибыли, то и американские компании тоже», — рассказал источник. Притязания американской стороны подтвердил и некий высокопоставленный правительственный чиновник. От Управления торгового представителя США, Министерств торговли и финансов комментариев не последовало. В корейском Министерстве торговли, промышленности и ресурсов заявили, что об этом им ничего не известно.

Источник изображения: samsung.com

Источник изображения: samsung.com

«Корейские компании, в основном, уже объявили об инвестициях в рамках деловых круглых столов в соответствии с прошлогодними тарифными соглашениями, за эти годы они также осуществили значительные инвестиции. Наша исходная позиция состоит в том, что касающиеся промышленности вопросы должны решаться на основе коммерческой целесообразности и подобных принципов, и мы будем следовать этому подходу далее. Что касается полупроводников, нам на данный момент ничего не известно, и ничего комментировать мы не можем», — заявил представитель министерства.

Экспорт полупроводников из Кореи, в том числе в Америку, действительно продолжает расти. За первую половину этого года его объём составил $192,43 млрд, и это на 162,5 % больше, чем $73,31 млрд годом ранее; экспорт в США вырос на 91,3 % — с $13,8 млрд до $26,4 млрд. Только в июне экспорт полупроводников показал рост на 199,2 % год к году — с $14,98 млрд до рекордных $44,82 млрд; поставки в США подскочили на 377,2 % — с $1,36 млрд до $6,49 млрд. До настоящего момента Вашингтон не претендовал на долю в прибыли корейских производителей, а призывал их расширить производство на территории США. SK hynix и Samsung уже объявили о крупных инвестициях в США, но ни одна из них пока не намерена строить там передовые заводы по производству чипов DRAM или NAND.

В последние месяцы действительно обсуждался вопрос о том, должны ли две компании перераспределять считающуюся избыточной прибыль между субподрядчиками и поставщиками, которые частично внесли свой вклад, или даже направлять общественности — на поддержку необходимой инфраструктуры шли деньги налогоплательщиков.

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Теги: sk hynix, samsung, сша
sk hynix, samsung, сша
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