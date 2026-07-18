Инвесторы засомневались в ИИ-буме — акции производителей чипов пошли вниз

Уходящая неделя стала одной из самых неудачных для производителей полупроводников с начала года. Как отмечает Reuters, инвесторы всё чаще задаются вопросом, не зашёл ли бум искусственного интеллекта слишком далеко и смогут ли компании оправдать рекордные инвестиции в ИИ-инфраструктуру.

От Европы до Азии инвесторы сокращают вложения в акции компаний, выигрывавших от ИИ-бума и обеспечивавших высокую доходность в последние месяцы. Накануне индекс Philadelphia Semiconductor снизился на 1,6 %, за неделю потерял около 10 %, а с исторического максимума, достигнутого в конце июня, опустился почти на 20 %. Несмотря на это, с начала года индекс по-прежнему прибавляет более 60 %.

По мнению аналитиков, инвесторы фиксируют прибыль и пересматривают структуру портфелей, всё внимательнее оценивая устойчивость многомиллиардных расходов на развитие искусственного интеллекта. Производители микросхем традиционно относятся к циклическому сектору, поэтому даже в периоды бурного роста их акции остаются особенно чувствительными к смене рыночных настроений.

Одним из факторов распродажи стал анонс китайского стартапа Moonshot, представившего, по собственным данным, крупнейшую модель с открытыми весами объёмом 2,8 трлн параметров. Это вновь заставило инвесторов задуматься, насколько оправданы огромные инвестиции американских технологических компаний в разработку ИИ. Дополнительное давление оказало сообщение Bloomberg о том, что Google на несколько месяцев отстаёт от графика выпуска своей флагманской модели Gemini 3.5 Pro.

Коррекция затронула и другие рынки. Южнокорейский индекс KOSPI, выросший за последний год примерно на 62 %, перешёл в фазу «медвежьего» рынка. Японский Nikkei вошёл в коррекцию, а европейский технологический сектор, который во втором квартале показал лучший результат с 2001 года, оказался среди главных аутсайдеров недели.

Индекс S&P 500 Momentum, объединяющий акции с наиболее сильной положительной динамикой, после значительного опережения рынка с начала года в июле снизился на 11 %, тогда как широкий индекс S&P 500 потерял менее 1 %. ETF Direxion Daily Semiconductor Bull 3X, ориентированный на акции производителей чипов, более чем вдвое снизился относительно июньского максимума, хотя за последние 12 месяцев по-прежнему прибавляет свыше 200 %. По данным банков, обслуживающих крупные хедж-фонды, многие из них в последние недели сократили позиции в крупнейших компаниях, связанных с ИИ-инфраструктурой.

В то же время участники рынка не спешат полностью выходить из технологического сектора. По словам аналитиков, трейдеры всё активнее используют коррекцию для покупок, а интерес к акциям SK hynix, Micron и SanDisk поддерживают «бычьи» опционы. «Возможно, рынок достиг краткосрочного минимума перепроданности», — считают эксперты.

В пятницу акции Nvidia подешевели на 2,2 %, Intel — на 2 %, Applied Materials — на 5,6 %, Micron — на 0,5 %, SanDisk — на 4 %. Бумаги SpaceX потеряли 5,4 % после отмены 13-го испытательного полёта Starship. Американские депозитарные расписки SK hynix в ходе торгов ненадолго опускались ниже цены размещения, но затем восстановились и завершили день небольшим ростом.

На следующей неделе внимание инвесторов будет приковано к квартальной отчётности Alphabet, Tesla и Intel, которая может показать, насколько оправданы нынешние опасения рынка.