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Microsoft разрабатывает Project Perception — свой ответ на Anthropic Mythos

По мере того, как искусственный интеллект меняет ландшафт на рынке кибербезопасности, Microsoft готовится выпустить новую платформу, которая поможет обнаруживать и устранять уязвимости ПО с помощью нескольких моделей ИИ. Компания намерена предложить корпоративным клиентам более дешёвую альтернативу специализированным средствам киберзащиты на основе ИИ и укрепить свои позиции на этом рынке.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Гонка за создание средств кибербезопасности нового поколения на основе ИИ набирает обороты, и готова сделать первый шаг — компания намеревается запустить платформу, которая пока носит кодовое имя Project Perception, узнал The Information. Она поможет организациям выявлять и устранять уязвимости ПО с помощью ИИ. Платформа может выйти уже в июле, объединив модели ИИ от Microsoft, OpenAI и Anthropic, благодаря чему клиенты смогут решать различные задачи в области безопасности, сохраняя контроль над операционными расходами. Это будет очередная попытка Microsoft укрепить свой ассортимент решений в области корпоративной киберзащиты — перед лицом новых угроз предприятия всё чаще платят за эти услуги.

Система получит маршрутизатор моделей. Она сама будет определять, какая из них лучше подходит для конкретной задачи, и станет сама распределять рабочую нагрузку. В результате модели Microsoft, OpenAI и Anthropic будут работать совместными усилиями, а не параллельно. В зависимости от сложности уязвимости ПО платформа сможет переключаться между моделями для анализа кода, выявления слабых мест в защите и автоматической генерации исправлений. Маршрутизация будет способствовать и снижению затрат: Anthropic Mythos, которая привлекла внимание как передовой инструмент, считается дорогостоящей, поэтому совместная работа нескольких моделей поможет Microsoft предложить аналогичные возможности по более низкой цене. Ценники Project Perception пока не установлены.

Project Perception стал одной из крупных инициатив под руководством Хайета Галлота (Hayete Gallot), который в феврале возглавил отдел безопасности Microsoft. Он реорганизовал вверенное ему направление, стал уделять больше внимания продуктам с ИИ и сократил вложения в устаревшие решения. Microsoft остаётся крупнейшим в мире поставщиком решений для корпоративной кибербезопасности, но новые разработчики ИИ быстро привлекли к себе внимание — одним из крупнейших стала Anthropic. Со стороны предприятий резко вырос спрос на такие продукты — за них стали платить большие деньги. Для Microsoft инициатива Project Perception отражает стратегическую попытку объединить несколько ведущих моделей ИИ на одной платформе и решить одну из главным проблем корпоративных клиентов: баланс между передовыми возможностями и приемлемыми затратами.

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Теги: microsoft, ии, кибербезопасность
microsoft, ии, кибербезопасность
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