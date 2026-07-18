«Вот так и проигрывается гонка ИИ», — советник Белого дома раскритиковал регулирование отрасли

Инвестор в области искусственного интеллекта и советник Белого Дома Дэвид Сакс (David Sacks) предупредил руководство страны, что США рискуют проиграть гонку ИИ Китаю — в качестве аргумента он указал на новую китайскую модель Kimi K3, которая по нескольким показателям превзошла американские.

Америка «запуталась» в своей политике в отношении ИИ, отметил бизнесмен: власти пытаются запрещать строить новые центры обработки данных и принуждать разработчиков сдавать новые модели на проверку перед их выпуском в широкий доступ. Сакс выступает за политику государственного невмешательства в отрасль ИИ. «Вот так и проигрывается гонка ИИ. Если мы сами себя загоним в тупик, остальной мир не будет играть по нашим правилам», — написал он в соцсети X. «Считаю, что США выиграют в гонке ИИ, если мы будем придерживаться проинновационной, проинфраструктурной, проэнергетической и проэкспортной стратегии президента [Дональда] Трампа (Donald Trump). Опасность состоит в отказе от этого подхода в пользу бюрократического контроля, подпитываемого истерией, страхом и компаниями, стремящимися захватить регулирующие органы», — заявил он изданию Axios.

Два дня назад китайский стартап Moonshot AI выпустил модель Kimi K3, которая в слепых тестах на разработку интерфейса превзошла Anthropic Fable 5 и OpenAI GPT-5.6 Sol, а в текстовых тестах побила Opus 4.8 при затратах на 40 % ниже. Разработчик планирует 27 июля опубликовать открытые веса модели, что позволит всем желающим запускать и дообучать её на собственном оборудовании. Цены на закрытые модели, неопределённость в регулировании и спрос предприятий за больший контроль над системами ИИ — всё это стимулирует рост интереса бизнеса к открытым системам. Политики в Вашингтоне призывают к регулированию передовых моделей, а разработчики ИИ настаивают, что не могут сбавлять темпов из-за опасений, что Китай их догонит.

Сакс продолжает придерживаться своей привычной позиции. «Америка завоевала интернет благодаря инновациям без разрешений», — написал он и добавил, что США ещё могут победить в гонке ИИ, «целенаправленно устраняя риски». Anthropic, один из крупнейших разработчиков ИИ, однако, предлагает ввести процедуру, которая даст властям возможность блокировать небезопасное развёртывание экспериментальных моделей. Дэвид Сакс фактически даёт на это предложение прямой ответ: Kimi K3 стала результатом того, что Америка строит «врата одобрения», через которые Пекин проходить не намерен. Контролировать китайские модели с открытыми весами американские власти не в состоянии — любой желающий может скачивать, дообучать и запускать такие модели самостоятельно. Механизмы регулирования в США дают китайским разработчикам конкурентное преимущество, резюмирует господин Сакс.