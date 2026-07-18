В Roblox появился встроенный вайбкодинг — пользователи смогут создавать игры с помощью ИИ

Платформа Roblox представила функцию Build, которая позволяет пользователям создавать игры на своих мобильных устройствах с помощью искусственного интеллекта. Навыков в программировании не требуется — достаточно простых текстовых запросов. Так, при запросе: «Давай создадим уютную приключенческую игру в густом лесу» — ИИ сгенерирует начальную версию игры, которую можно будет изменить и пригласить в неё друзей.

«Благодаря широкому набору моделей ИИ, включая как модели с исходным кодом, так и собственные модели Roblox, Build обрабатывает механику игрового процесса, окружение, персонажей, визуальный стиль, звук и многое другое», — рассказал в компании. Похожие инструменты раньше демонстрировали Google, Microsoft и Tencent, но они вызвали опасения со стороны разработчиков и игроков: снижение барьеров до текстовых запросов грозит появлению множества низкокачественных и однообразных игр. Разработчикам же приходится конкурировать не только друг с другом, но и с созданным ИИ контентом, который можно производить намного быстрее.

Чтобы решить эту проблему, Roblox планирует ранжировать созданные с помощью ИИ игры, учитывая популярность среди пользователей, как и в отношении других игр на платформе. «Наши системы поиска разработаны с тем, чтобы выделять игры с долгосрочным удержанием игроков, исключая некачественный контент, созданный с помощью ИИ. Качество игр на главной странице не меняется: если в неё никто не играет, никто не сможет её найти. Цель этих новых инструментов — продолжать ускорять создание контента для всех уровней опыта», — добавили в Roblox.

Функция Build дебютирует в публичной альфа-версии платформы 28 июля и будет доступна пользователям в Новой Зеландии в возрасте от девяти лет, если они подтвердили свой возраст. Пользователи от 16 лет смогут публиковать свои работы для аудитории по всему миру. Будет доступна как бесплатная базовая версия, так и платные варианты. Roblox также разрабатывает агентов ИИ, которые помогут создателям тестировать игры и составят аналитику. Широкая аудитория сможет начать работу с новой функцией в ближайшие месяцы.

Ранее Roblox рассказывала о базовой модели для генерации трёхмерных игровых ресурсов и о чат-боте для поддержки разработчиков в процессе создания игр. Разрабатывается «новая модель генерации сцен» — она поможет создавать редактируемые и играбельные 3D-сцены по одному текстовому запросу. Наконец, в планах компании значится прекращение поддержки представленной в 2023 году функции Roblox Connect — видеозвонков с аватарами.