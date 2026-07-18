Китайская Lisuan Technology выпустила более доступную версию своей игровой видеокарты LX 7G100

Китайская компания Lisuan Technology начала продажи стандартной версии игровой видеокарты LX 7G100. Её стоимость составляет 2688 юаней или около $397 (€348). Это на 611 юаней или 18,5 % меньше, чем просили за версию Founders Edition стоимостью 3299 юаней.

В мае и июне Lisuan Technology выпустила две партии видеокарты в исполнении Founders Edition. Ограниченное издание отличается от стандартной версии наличием на системе охлаждения подписи сооснователя компании Сюань Ифана (Xuan Yifang) и включением в комплект поставки коллекционной карточки с индивидуальным номером. Кроме того, версия Founders Edition выкрашена в серебряный цвет, тогда как стандартное издание видеокарты выполнена в чёрном цвете.

В составе видеокарты LX 7G100 используется проприетарная графическая архитектура TrueGPU. Графический процессор карты производится с использованием 6-нм техпроцесса. Чип оснащён 192 текстурными блоками и 96 блоками растеризации. Карта получила 12 Гбайт памяти GDDR6 и интерфейс PCIe 4.0 x16.

Набор внешних разъёмов видеокарты включает четыре DisplayPort 1.4a. Она поддерживает подключение четырёх дисплеев, 10-битную цветопередачу, технологию NRSS Super Resolution и вывод разрешения до 8K при 60 Гц. Размеры видеокарты составляют 294 × 120 × 49 мм. Система охлаждения включает три вентилятора и пять теплотрубок. Два вентилятора установлены под радиатором и внешним кожухом.

Lisuan Technology не сообщила ни о каких изменениях в технических характеристиках стандартной версии карты относительно версии Founders Edition. Продажи видеокарты осуществляются только в Китае.

Ранее сообщалось, что LX 7G100 не произвела сильного впечатления на первых обозревателей. Однако она способна запускать современные игры с современными графическими API, вроде DirectX 12. Кроме того, она получила сертификацию Microsoft WHQL для графических драйверов, а это значит, что её программная поддержка будет только улучшаться. При правильных настройках LX 7G100 способна запускать последние игры.