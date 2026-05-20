Первые тесты Lisuan LX 7G100 показали: Китай научился делать GPU для современных игр, но пока небыстрые

YouTube-канал Chaowanke опубликовал один из первых независимых игровых обзоров Lisuan LX 7G100 — китайской потребительской игровой видеокарты от Lisuan Tech, основанной на фирменной архитектуре TrueGPU. Протестирована эталонная модель Founder Edition с серийным номером 55. Краткий вывод: новинка — это первая современная видеокарта из Китая, предлагающая широкую поддержку игр на старте продаж, но ей необходимы улучшения драйверов и снижение цены.

Обзор даёт более полное представление о том, чего добилась компания Lisuan Tech со своей первой потребительской видеокартой. По производительности в играх она не дотягивает до GeForce RTX 4060, но уже на старте может запускать многие современные проекты. Для нового производителя графических процессоров с собственным оборудованием, драйверами и программным стеком это уже более успешная заявка, чем у многих других китайских компаний, пытавшихся выпустить свои видеокарты..

Лучшим примером в данном случае может служить компания Moore Threads. Ей потребовалось несколько месяцев работы над драйверами, чтобы её видеокарта MTT S80 смогла поддерживать больше игр. А поддержка графического API DirectX 12 у карты появилась значительно позже. Lisuan Tech, в свою очередь, начала с более выгодного положения, по крайней мере в плане совместимости. Её LX 7G100 уже может запускать многие современные игры с поддержкой DirectX 12.

Ключевая проблема LX 7G100, как показывают результаты тестов, заключается в соотношении её цены и уровня производительности. Ожидается, что LX 7G100 будет стоить около 3300 юаней, или примерно $480. Это слишком дорого по сравнению с видеокартами уровня GeForce RTX 4060, моделями серии RTX 3000 на вторичном рынке и даже с видеокартами серии Intel Arc B.

Результаты Chaowanke показывают, что в некоторых тестах 3DMark производительность LX 7G100 может быть сопоставимой с упомянутыми моделями, но в играх она оказалась намного медленнее участников сравнительного тестирования.

В Cyberpunk 2077 при разрешении 1080p с включённой функцией масштабирования FSR3 и генерацией кадров LX 7G100 выдавала в среднем 88 кадров в секунду по сравнению с 232 кадрами в секунду у RTX 4060 и 243 кадрами в секунду у Intel Arc B580. В игре Black Myth: Wukong карта Lisuan показала 56 кадров в секунду, а RTX 4060 — 115 кадров в секунду. В Forza Horizon 5 дела обстояли ещё хуже: LX 7G100 обеспечивала в среднем всего 48 кадров в секунду.

По словам обозревателя, в утилите управления драйверами для LX 7G100 почти нет полезных функций, а режим разгона, доступный у модели Founders Edition, сбрасывается после перезагрузки ПК. Карта не поддерживает трассировку лучей. По словам обозревателя, в Lisuan заявили, что эта функция будет реализована в графических процессорах второго поколения. Возможности мониторинга также ограничены. Утилита MSI Afterburner показывает только базовую информацию об использовании графического процессора и памяти.

Lisuan LX 7G100 — это не та карта, которую стоит покупать геймерам по её нынешней цене. Это не альтернатива GeForce RTX 4060, а по показателям производительности она даже не дотягивает до RTX 3060. Тем не менее это вполне рабочий потребительский графический ускоритель родом из Китая, на котором можно запускать многие современные игры. Уже одно это впечатляет, и мы с нетерпением ждём дальнейших обновлений.